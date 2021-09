PKN Orlen planuje zakup pierwszej w Polsce lokomotywy na wodór

fot. PESA / / Twitter

PKN Orlen, w ramach współpracy z PESA Bydgoszcz, planuje zakup nowoczesnej lokomotywy, która będzie pierwszym w Polsce pojazdem szynowym wykorzystującym napęd wodorowy. Pojazd powstał na bazie lokomotywy manewrowej SM42, która zyskała innowacyjny i nowoczesny wygląd - podał koncern.

PKN Orlen, informując we wtorek o swych planach, podkreślił, iż technologia wodorowa, którą rozwija, wpisuje się w strategię Orlen2030, zakładającą wzrost znaczenia paliw alternatywnych.

"Koncern w ramach współpracy z PESA Bydgoszcz planuje zakup nowoczesnej lokomotywy, która będzie pierwszym w Polsce pojazdem szynowym wykorzystującym napęd wodorowy" - oznajmił PKN Orlen, dodając, że oficjalna prezentacja pojazdu odbyła się podczas 14. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku.

Z ostatniej chwili-nasze pojazdy już na torach ekspozycyjnych TRAKO. W tym roku pokażemy SM42-6Dn, czyli lokomotywę wodorową i EMU 654 dla RegioJet. Premiera lokomotywy wodorowej we wtorek o 13.30. Do zobaczenia w Gdańsku, Hala C, st.C05. #NowoczesnaKolej #Trako2021 #EUYearofRail pic.twitter.com/ySCf10yhiI — pesabydgoszcz (@pesabydgoszcz) September 19, 2021

"Nabycie pierwszej w Polsce takiej lokomotywy to krok w kierunku wykorzystania na dużą skalę zeroemisyjnego paliwa wodorowego w transporcie kolejowym" - podkreślił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki. Jak zaznaczył, zgodnie ze swą strategią, koncern inwestuje w nowoczesne i czyste technologie, które przynoszą konkretne korzyści biznesowe, ale także przyczynią się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

"Taką technologią jest wodór, którego potencjał chcemy w pełni wykorzystać także w transporcie kolejowym. Każdego roku nasza spółka Orlen Koltrans, którą sukcesywnie unowocześniamy, zwiększa udziały w rynku" - dodał prezes PKN Orlen.

Koncern wyjaśnił, że lokomotywa wodorowa, którą zamierza nabyć to prototyp, a jego produkcja właśnie się zakończyła - pojazd powstał na bazie lokomotywy manewrowej SM42, która po modernizacji "zyskała nie tylko innowacyjny napęd, ale również nowoczesny wygląd".

"Minimalistyczna stylistyka bryły pojazdu nawiązuje do aktualnych trendów. Jej udźwig to ok. 3200 ton, a dobowe zapotrzebowanie na wodór wynosi ok. 170 kg. Lokomotywa jest wyposażona w dwa symetryczne punkty tankowania, co pozwoli na szybsze zapełnianie zbiorników. Jedno tankowanie pozwala na dobową pracę manewrową" - wyjaśnił PKN Orlen. Lokomotywa, jak wspomniano w informacji, została również wyposażona w system jazdy autonomicznej, umożliwiający maszyniście jednoosobowe sterowanie radiowe pojazdem w czasie ustawiania składów oraz antykolizyjny system rozpoznawania przeszkód. Koncern przekazał, iż aktualnie pracuje nad układem tankowania wodoru do tej lokomotywy.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że zakup nowoczesnej lokomotywy to kolejne jego działanie w kierunku rozwoju paliw alternatywnych. Koncern przypomniał, że w ubiegłym i na początku tego roku podpisał listy intencyjne o współpracy z samorządami i miejskimi spółkami, będącymi potencjalnymi odbiorcami wodoru, w tym z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Krakowskim Holdingiem Komunalnym i MPK w Krakowie, gminą-miastem Płock, a także z gminą-miastem Włocławek oraz z MPK w Poznaniu, MPK w Łodzi i MPK W Olsztynie.

Koncern zaznaczył, iż rozwija także program inwestycyjny Hydrogen Eagle, który zakłada budowę hubów wodorowych w Polsce, Czechach i na Słowacji dla transportu zasilanego odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero i niskoemisyjny wodór. "Hydrogen Eagle pomyślnie przeszedł etap weryfikacji przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w konkursie na projekty z obszaru technologii i systemów wodorowych w ramach mechanizmu IPCEI i obecnie znajduje się na etapie notyfikacji pomocy publicznej przez Komisję Europejską" - przekazał PKN Orlen. (PAP)

Pokaz drugiej na świecie lokomotywy na wodór wyprodukowanej w Pesie Pesa Bydgoszcz wyprodukowała prototyp lokomotywy z napędem wodorowym. To drugi tego typu, po chińskim, pojazd na świecie. Pokaz lokomotywy odbył się we wtorek w Gdańsku podczas 14. Międzynarodowych Targów Kolejowych Trako. Prezes Polskiego Fundusz Rozwoju Paweł Borys przypomniał, że kierowana przez niego instytucja trzy lata temu stała się inwestorem w Pesie Bydgoszcz. „Widzieliśmy w niej duży potencjał rozwoju. Od początku zależało nam na zapewnieniu Pesie stabilnego, długoterminowego wsparcia kapitałowego, ale też przede wszystkim na tym, aby była to firma innowacyjna i nowoczesna. Udało się stworzyć unikalny produkt, obiecujemy, że to nie wszystko” – mówił szef PFR. Prace nad projektem lokomotywy z napędem wodorowym trwały dwa lata. Prezes Pesy Bydgoszcz Krzysztof Zdziarski wyjaśnił, że nowy produkt zakładu to lokomotywa zeroemisyjna napędzana ogniwem wodorowym i baterią. Zaprezentowany w Gdańsku pojazd to model prototypowy. „Lokomotywa będzie przeznaczona do testów, najpierw u nas w firmie, później na torze próbnym w Żmigrodzie i oczywiście też u naszego docelowego partnera PKN Orlen na torach w Płocku. To jest tak naprawdę jeden z dwóch wyprodukowanych na świecie prototypów lokomotywy wodorowej. Jest również prototyp chiński, który od kilku miesięcy jest objeżdżany. Nasza lokomotywa jest absolutnym liderem w Europie” – powiedział dziennikarzom szef bydgoskiej firmy. Wyjaśnił, że powstały w Pesie pojazd to lokomotywa manewrowa. „Ona może obsługiwać pojazdy w portach, w fabryce czy na innych bocznicach. Lokomotywa szlakowa powstanie w drugiej kolejności, dlatego, że wodór ze swoją bardzo niską masą cząsteczkową potrzebuje dużych zbiorników, więc tu dużą rolę odgrywać będzie częstość tankowania” – objaśnił Zdziarski. 4-osiowa lokomotywa wodorowa z Pesy posiada silniki trakcyjne o mocy 4x180kW. W pojeździe zastosowane zbiorniki wodoru – 175 kg, baterie trakcyjne typu LTO 167,6 kWh i ogniwa o mocy 2x85 kW. (PAP) autor: Robert Pietrzak

