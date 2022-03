PKN Orlen odwróci w raporcie grupy za '21 odpisy o łącznej wartości ok. 0,8 mld zł

Zysk operacyjny Comarchu w IV kw. wyniósł 61,8 mln zł, poniżej oczekiwań

Zysk operacyjny Comarchu w czwartym kwartale 2021 roku spadł rok do roku o 16 proc. do 61,8 mln zł i był prawie o 9 proc. niższy od konsensusu PAP Biznes. Wynik netto okazał się niemal 27 proc. niższy od oczekiwań, na co wpłynęła m.in. wysoka efektywna stawka podatkowa.