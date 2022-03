Obajtek ogłosił obniżkę cen paliw. "Nie wynikało to wyłącznie z dobrej woli"

fot. Zbyszek Kaczmarek / / FORUM

Zapowiedziane obniżki cen paliw widać już na stacjach Orlenu i z czasem będą wprowadzane także przez innych sprzedawców - powiedziała PAP Urszula Cieślak z BM Reflex. Także zdaniem Jakuba Boguckiego z e-petrol.pl można spodziewać się tendencji spadkowej na całym rynku.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiedział w poniedziałek, że ceny na stacjach Orlenu zostaną obniżone o 34 gr/l do średniego poziomu 7,55 zł w przypadku oleju napędowego i o 20 gr/l do średniego poziomu 6,79 zł w przypadku benzyny.

"Tak jak każda zapowiedź prezesa PKN Orlen dotycząca cen paliw na stacjach własnych PKN Orlen, także ta weszła w życie z dniem jej ogłoszenia. Rzeczywiście na stacjach PKN Orlen ceny spadły do tych poziomów, które wskazywał Daniel Obajtek. Jeśli chodzi o stacje franczyzowe, zmiany są już niekoniecznie widoczne, albo nie w takim stopniu jak zapowiedziano. Stacji pozostałych firm te zapowiedzi oczywiście nie dotyczą, bo to są decyzje biznesowe ich właścicieli" - powiedziała PAP Urszula Cieślak z BM Reflex.

Jej zdaniem nie jest to jednak decyzja, "która wynika wyłącznie z dobrej woli", gdyż została ona uwarunkowana sytuacją na rynku ropy naftowej i rynku walutowym.

"Umocnienie złotego i spadek cen paliw gotowych na rynkach światowych sprawiają, że ceny w hurcie już bardzo wyraźnie się obniżyły, jeśli porówna się je z poziomem maksymalnym, który notowaliśmy około 9-10 marca. Benzyna w hurcie potaniała o ponad 55 gr na litrze netto, a olej napędowy w hurcie - jeśli chodzi o ceny spot PKN Orlen - potaniał o złotówkę. Generalnie mamy zatem niższe ceny paliw w hurcie i wszystkie dostawy nowego paliwa, które będą trafiały na stację w tych niższych cenach, oczywiście będą przekładały się na poziomy cen paliw" - opisywała ekspertka BM Reflex.

Zwróciła przy tym uwagę, że obniżenie cen paliw na całym rynku może potrwać nawet kilkanaście dni. Chodzi o to - wyjaśniała - że na niektórych stacjach wciąż sprzedawane są zapasy paliwa z droższych dostaw z 8, 9 czy 10 marca. "Teraz sytuacja uspokoiła się w porównaniu do 24-27 lutego, gdy w zasadzie każda dostawa schodziła w bardzo krótkim czasie. Rynek jest nasycony, jeśli chodzi o odbiorców końcowych paliwa, i sprzedaż trwa dłużej, wróciła do zwyczajowej normy, lub jest nawet niższa, a właściciele prywatni nie są w stanie obniżyć cen, by zrównać je z tymi z PKN Orlen" - zaznaczyła.

Według Urszuli Cieślak nie należy jednak spodziewać się bardzo dużego zróżnicowania cen między stacjami. "Będziemy mieścić się w granicach poniżej 7 zł za litr benzyny i poniżej 8 zł za litr dla oleju napędowego" - oceniła.

Także Jakub Bogucki, analityk rynku paliw e-petrol.pl uważa, iż z dużym prawdopodobieństwem zasygnalizowane obniżki będą pojawiać się w kolejnych dniach na stacjach.

"Zmiany na rynku hurtowym są na tyle duże, że oczekiwać można tendencji spadkowej w krótkim czasie – i dotyczyć to będzie nie tylko stacji Orlenu, ale całego rynku. Skala obniżek może się powiększać, o ile tendencja spadkowa utrzyma się na rynku międzynarodowym, a to wydaje się mocno prawdopodobne w kolejnych dniach" - wskazał Bogucki. (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś

