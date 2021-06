PKN Orlen może wkrótce wybrać wykonawcę bloku w Elektrowni Ostrołęka, koszt około 3,5 mld zł

fot. Paweł Mamcarz / / FORUM

PKN Orlen może wkrótce wybrać wykonawcę bloku gazowo-parowego o mocy 745 MW w Ostrołęce - poinformował PAP Biznes członek zarządu płockiego koncernu Józef Węgrecki. Dodał, że koszt inwestycji może wynieść około 3,5 mld zł.

"Przy elektrowni węglowej koszt był szacowany na ponad 6 mld zł, w tej chwili (po zamianie na gaz) szacujemy go na około połowę z tego, czyli to może być około 3,5 mld zł, myślę, że nie więcej" - powiedział PAP Biznes Węgrecki.

PKN Orlen zakłada, że inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2024 roku. Planowana moc nowego bloku to 745 MW.

Orlen ma już zagwarantowane dostawy gazu z PGNiG. Wkrótce może zostać wybrany wykonawca inwestycji.

"Negocjujemy wybór wykonawcy, wkrótce możemy to rozstrzygnąć" - powiedział Węgrecki.

Pod koniec grudnia 2020 roku PKN Orlen pozyskał partnera inwestycji w blok gazowo-parowy w Ostrołęce, którym zostanie PGNiG. Trójstronna umowa ma gwarantować PKN Orlen i Enerdze wiodącą pozycję w projekcie, z łącznym pakietem udziałowym na poziomie 51 proc. PGNiG obejmie 49 proc. udziałów.

Jednocześnie PKN Orlen i PGNiG zawarły aneks do umowy z 2016 roku, który gwarantuje dostawy gazu do końca 2027 roku na rzecz instalacji produkcyjnych Grupy Orlen w Polsce, w tym do elektrowni w Ostrołęce.

Wcześniej PKN Orlen, Enea i Energa podpisały porozumienie przewidujące kontynuację inwestycji w Ostrołęce ze zmianą założeń z technologii dotychczas realizowanej opartej na węglu na technologię opartą na paliwie gazowym. (PAP Biznes)

pr/ ana/