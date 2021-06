PKN Orlen podpisał umowę na budowę w Płocku kompleksu instalacji Olefin

fot. DarwelShots / / Shutterstock

PKN Orlen podpisał ze spółkami Hyundai Engineering z siedzibą w Seulu oraz z Técnicas Reunidas z siedzibą w Madrycie umowę na budowę kompleksu instalacji Olefin III w swym głównym zakładzie produkcyjnym w Płocku (Mazowieckie). Wartość inwestycji szacowana jest na 13,5 mld zł - podał koncern.

PKN Orlen, informując o zawartej we wtorek umowie na budowę kompleksu instalacji Olefin III, podkreślił, że inwestycja ta stanowi część Programu Rozwoju Petrochemii, który został ogłoszony przez spółkę w czerwcu 2018 r.

„PKN Orlen podpisał finalną umowę z wykonawcą na realizację największej inwestycji petrochemicznej w Europie w ciągu ostatnich 20 lat” – ogłosił we wtorek płocki koncern. Jak podał, „całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ok. 13,5 mld zł”, przy czym „zakończenie fazy budowy inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał 2024 r., a uruchomienie produkcyjne kompleksu Olefin III na początek 2025 r.”

Według szacunków PKN Orlen realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wzrostu zysku operacyjnego EBITDA o ok. 1 mld zł rocznie. „Inwestycja oznacza też korzyści dla środowiska – w momencie uruchomienia produkcji w 2025 r., emisja dwutlenku węgla na tonę produktu zmniejszy się aż o 30 proc.” – zapowiedział płocki koncern.

PKN Orlen wyjaśnił, że produkty petrochemiczne z instalacji Olefin III „będą bazą do produkowania wszelkich przedmiotów codziennego użytku”, m.in. środków czystości, artykułów higienicznych oraz medycznych, a także włókien syntetycznych do produkcji odzieży czy masek ochronnych; powstawać z nich będą też np. części samochodowe, elementy sprzętów AGD oraz urządzeń elektronicznych.

„Skutecznie wdrażamy założenia strategii Orlen2030, realizując największy proces inwestycyjny w historii spółki, również w obszarze petrochemii. Dzięki naszym działaniom ten segment już w 2030 r. będzie odpowiadał za połowę zysków Grupy Orlen pochodzących z przerobu ropy naftowej” – oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie płockiego koncernu.

Jak dodał, spółka chce w pełni wykorzystać „ten olbrzymi potencjał”, w ramach nowego koncernu multienergetycznego, który buduje od trzech lat. „Nasz cel jest prosty – inwestujemy w obecne aktywa, zwiększając ich efektywność i ograniczając oddziaływanie na środowisko, a jednocześnie wchodzimy w zupełnie nowe, perspektywiczne obszary” – zaznaczył szef PKN Orlen. Obajtek podkreślił, że rozbudowa kompleksu Olefin wzmocni konkurencyjność PKN Orlen oraz całej polskiej gospodarki, a także znacząco przybliży Grupę Orlen do założonego, strategicznego celu neutralności emisyjnej w 2050 r.

Kompleks Olefin III powstanie w głównym zakładzie produkcyjnym PKN Orlen w Płocku i obejmie, jak podał koncern, blisko 100 ha, czyli powierzchnię 140 boisk do piłki nożnej. Jak zapewniono w informacji, na inwestycji skorzysta Płock i okoliczne gminy, gdyż jej realizacja oznacza nowe miejsca pracy - docelowo zatrudnienie w płockim koncernie wzrośnie o ok. 380 etatów.

„Cała inwestycja petrochemiczna wygeneruje dla budżetu podatki w wysokości 160 mln zł. Ponadto zwiększy się dostępność petrochemikaliów bazowych, co będzie podstawą dla rozwoju branży chemicznej w Polsce i spotęguje pozytywne efekty dla gospodarki” – zapowiedział PKN Orlen. Koncern dodał, iż projekt inwestycji „został przygotowany zgodnie z najlepszymi światowymi praktykami”.

„Doceniamy zaufanie, jakim obdarzył nas PKN Orlen, powierzając wykonanie tak dużego i złożonego projektu. Doświadczenie i stosowane przez nas najwyższe standardy inżynieryjne pozwolą z sukcesem zrealizować tę inwestycję” – powiedział Chang Hag Kim, prezes Hyundai Engineering.

Z kolei Miguel Paradinas, zastępca dyrektora generalnego i dyrektor generalny korporacyjny Técnicas Reunidas, wyraził satysfakcję, że podmiot ten został wybrany „do realizacji największego projektu petrochemicznego w Europie Środkowej”. „To wyróżnienie, ale też zobowiązanie, by wykonać go jak najlepiej. Mamy doświadczenie w realizacji projektów +pod klucz+, które zamierzamy w pełni wykorzystać” – oświadczył Paradinas.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że rozbudowa kompleksu Olefin „będzie pierwszą tego typu w Europie w ostatnich latach”. „Inne europejskie koncerny także dostrzegły potencjał w petrochemii bazowej i ogłosiły plany rozbudowy olefin. PKN Orlen, dzięki efektywnej strategii przygotowania i kontraktacji projektu, wyprzedził jednak konkurencję o ponad 12 miesięcy. Tym samym, jako pierwszy odpowie na deficyt produktów bazowych na rynku” – podkreślono w komunikacie.

Jak ocenił PKN Orlen, realizacja inwestycji „oznacza istotny krok w kierunku wzmocnienia segmentu petrochemicznego zakładu produkcyjnego w Płocku”. Według koncernu, po rozpoczęciu produkcji przez nowy kompleks docelowy udział przerobu ropy naftowej na produkty petrochemiczne wzrośnie tam z 14 do 19 proc. „To ważne w kontekście spodziewanego zmniejszenia się zapotrzebowania na produkty z rafinerii i spodziewanego wzrostu popytu na wyżej marżowe petrochemikalia aż o ok. 80 proc. do 2050 r.” – zaznaczono w informacji.

PKN Orlen podał, iż w ramach inwestycji rozważy wyłączenie zbudowanej ponad 40 lat temu części instalacji olefin o mocach produkcyjnych ok. 340 tys. ton etylenu i niższej efektywności operacyjnej oraz energetycznej, zmodernizuje natomiast nowszą część o mocach ok. 300 tys. ton etylenu.

„Przede wszystkim jednak, PKN Orlen zbuduje nowy Kraker Parowy, którego moce wyniosą 740 tys. ton etylenu. Po rozbudowie Olefin III, petrochemia w Płocku będzie potrzebowała ok. 1 mln ton dodatkowych wsadów. Będą one dobierane tak, aby maksymalizować realizowaną marżę. Dodatkowe strumienie będą pochodziły z rafinerii w Płocku i innych rafinerii Grupy Orlen, a także z rynku, którego uczestnikiem jest Grupa Lotos” – przekazał koncern.

Jak wyjaśnił PKN Orlen, w skład realizowanego kompleksu instalacji wchodzić będzie także pięć innych jednostek wytwórczych, w tym duża instalacja do produkcji tlenku etylenu i glikoli. „Realizacja kompleksu Olefin III pozwoli dodatkowo na zwiększenie mocy produkcyjnych PKN Orlen w inne pochodne etylenu. W ten sposób spółka uzyska dodatkową marżę i zmaksymalizuje stopę zwrotu” – ocenił płocki koncern. (PAP)

mb/ mmu/