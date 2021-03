PKN Orlen ma długoterminowy kontrakt z Exxon Mobil

Dekpol ma przedwstępną umowę ws. sprzedaży budynku mieszkalnego we Wrocławiu

Spółka zależna Dekpolu zawarła z inwestorem instytucjonalnym przedwstępną umowę sprzedaży, na mocy której spółka zobowiązała się do realizacji inwestycji mieszkaniowej we Wrocławiu o łącznej powierzchni ok. 18 tys. m kw. - podała spółka w komunikacie.