fot. Karolis Kavolelis / Shutterstock

PKN Orlen kupił w wezwaniu 45175558 akcji Energi - poinformował pośredniczący w wezwaniu BM PKO BP. Akcje te stanowią 10,91 proc. kapitału zakładowego i 8,08 proc. głosów na WZ spółki.

PKN Orlen wezwał we wrześniu do sprzedaży 82754032 akcji Energi po cenie 8,35 zł za akcję, by mieć 100 proc. akcji tej spółki i wycofać je z obrotu na rynku regulowanym GPW.

Zapisy trwały od 9 października do 20 listopada. Rozliczenia transakcji nastąpi 30 listopada.

Po rozliczeniu transakcji PKN Orlen będzie łącznie posiadać 376488640 akcji Energi, stanowiących około 90,92 proc. kapitału zakładowego oraz około 93,28 proc. ogólnej liczby głosów na WZ.(PAP Biznes)

epo/ ana/