PKN Orlen i Synthos podpisały umowę ramową przy wdrażaniu małych i mikro reaktorów jądrowych

PKN Orlen i Synthos podpisały umowę ramową dotyczącą współpracy przy wdrażaniu technologii małych i mikro reaktorów jądrowych - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek.

"Zdecydowaliśmy się podpisać z Synthosem umowę ramową o współpracy w zakresie wdrażania technologii małych i mikro reaktorów jądrowych" - powiedział prezes Obajtek podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Dodał, że w najbliższych miesiącach ma powstać spółka celowa Orlen Sythos Green Energy, która zajmie się wdrażaniem technologii.

Grupa ORLEN we współpracy z Synthos zaangażuje się w rozwój mikro i małych reaktorów jądrowych. Zastosowanie tej innowacyjnej technologii to bardzo istotny krok w realizacji strategii neutralności emisyjnej koncernu i znaczące zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju pic.twitter.com/tnOrDOGLKn — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) June 29, 2021

"Jako Orlen będziemy inwestować w technologię SMR, ale to w żaden sposób nie koliduje z planami polskiego rządu dotyczącymi budowy dużych reaktorów jądrowych. SMR-y są łatwiejsze w budowie, zeroemisyjne, mają niski koszt eksploatacji, mogą zasilić polski system energetyczny" - powiedział Obajtek.

"SMR-y będą miały moc do 300 MW, ich budowa jest tańsza i szybsza, co gwarantuje szybszą stopę zwrotu" - powiedział prezes Orlenu.

W ramach współpracy z PKN Orlen m.in. ws. mikro i małych reaktorów jądrowych powstanie spółka Orlen Synthos Green Energy - poinformował we wtorek prezes Synthosa Zbigniew Warmuz.

Warmuz podczas wspólnej konferencji z szefem Orlenu Danielem Obajtkiem podkreślił, że otwiera się nowa karta współpracy z płockim koncernem, tym razem współpracy energetycznej. Jak wyjaśnił, dotyczyć ona będzie nie tylko mikro i małych reaktorów jądrowych, ale również offshore, czyli morskiej energetyki wiatrowej.

Poinformował, że spółka, która będzie się tym zajmować, będzie nazywać się Orlen Synthos Green Energy.

Warmuz dodał, że SMR-y (Small Modular Reactor - PAP) mimo, iż projekt budzi kontrowersje, to istnieją od wielu lat i są sprawdzoną technologią, szczególnie w wojsku. Przypomniał, że w mikro i małe reaktory atomowe inwestuje Kanada, USA, Wielka Brytania, Czechy, Estonia oraz Rumunia.

Prezes Synthosa powiedział, że w jego ocenie nowe technologie jądrowe "diametralnie mogą zmienić obraz przemysłu w Polsce" m.in. z punktu widzenia koniecznej dekarbonizacji.

Małe i mikro reaktory jądrowe są łatwiejsze w budowie, zeroemisyjne, koszt ich eksploatacji jest niski, mogą być stosowane w przemyśle - wyliczał we wtorek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zalety technologii. Jak ocenił, inwestycja w budowę małych reaktorów z czasem przyniesie niższe koszty energii.

Szef PKN Orlen przekonywał, że małe i mikro reaktory są technologią bezpieczną, łatwiejszą w budowie, zeroemisyjną, o niskim koszcie eksploatacji. Mogą być stosowane w przemyśle, również mogą zasilić polski system, który - jak mówił - nie musi być mocno przebudowany. "SMR-y (Small Modular Reactor - PAP) są po prostu lokowane i mają stosunkowo średnią moc, do 300 megawatów. Koszt budowy jest niższy w porównaniu z tradycyjną inwestycję w duży atom, szybszy, co gwarantuje zdecydowanie szybszą stopę zwrotu. W przeliczeniu na jedną megawatogodzinę jest zdecydowanie tańszy, co spowoduje z czasem niższe koszty energii dla każdego w Polsce i z czasem niższe koszty energii przemysłu, w co głęboko wierzę" - podkreślił Obajtek.

Dodał, że Orlen jest firmą nowoczesną i innowacyjną, która musi patrzyć w przyszłość: nowe trendy i nowe technologie na świecie.

Orlen i Synthos planują współpracę przy projektach offshore

PKN Orlen i Synthos, oprócz zapowiedzianej we wtorek współpracy przy małych i mikro reaktorach jądrowych, planują również współpracę przy projektach offshorowych - poinformował dziennikarzy prezes Synthos, Zbigniew Warmuz.

"Chcemy współpracować z Orlenem przy projektach offshore. Planujemy w ciągu najbliższych trzech miesięcy intensywne negocjacje w celu ustalenia szczegółów i warunków" - powiedział Warmuz.

Synthos wcześniej zapowiadał prowadzenie samodzielnych projektów offshore, teraz prezes Warmuz deklaruje, że chce je prowadzić we współpracy z Orlenem.

Dodał, że intencją obu stron jest powołanie spółki celowej do offshore, w której Orlen będzie miał 51 proc., a Synthos 49 proc.

Osobna spółka celowa ma powstać w przypadku projektów małych i mikro reaktorów jądrowych. W tym przypadku proporcje udziału w niej obu podmiotów będą trochę inne - albo podział 50-50, abo 51 proc. dla Synthosu, a reszta dla Orlenu.

Warmuz poinformował, że pierwsze reaktory SMR mogą powstać około 2030 lub 2031 roku. (PAP Biznes)

