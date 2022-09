PKN Orlen analizuje rozszerzenie produkcji petrochemicznej o nowy produkt

fot. Karolis Kavolelis / / Shutterstock

PKN Orlen analizuje możliwość budowy Instalacji Polietylenu niskiej gęstości (LDPE) w zakładzie w Płocku. Spółka podpisała umowę na licencję i projekt bazowy - poinformował koncern w komunikacie. W przypadku realizacji inwestycji grupa poszerzy swój portfel o nowy produkt petrochemiczny – żywice polietylenu niskiej gęstości.

"Petrochemia ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Grupy Orlen i siły polskiej gospodarki. Według światowych prognoz, do 2030 roku wartość rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych ma się podwoić. Dlatego mocno inwestujemy w ten obszar naszej działalności, efektywnie wykorzystując przy tym potencjał płockiego zakładu. Projekt, którego realizację analizujemy, pozwoli nam rozszerzyć portfolio o kolejny produkt petrochemiczny, rozwijać kompetencje i tworzyć specjalistyczne miejsca pracy" - poinformował, cytowany w komunikacie, prezes Daniel Obajtek.

Umowa na zakup licencji i projektu bazowego została podpisana ze spółką LyondellBasell.

"W oparciu o oferowaną przez nią technologię Lupotech T rocznie produkowane jest ponad 14 mld ton polimeru LDPE/EVA na przeszło 70 liniach produkcyjnych na całym świecie. W przypadku realizacji inwestycji przez PKN ORLEN, w Zakładzie w Płocku zostanie zbudowana instalacja do produkcji polietylenu niskiej gęstości oraz systemy pomocnicze objęte zakresem infrastruktury OSBL" - podano w komunikacie.

Koncern wskazał, że zapotrzebowanie na polietylen LDPE stale rośnie.

"Polska jest największym konsumentem polietylenu LDPE w Europie Środkowej, a w 2025 roku będzie odpowiadać już za blisko 35 proc. regionalnego popytu. Obecnie krajowe zapotrzebowanie na ten produkt wynosi ok. 300 tys. ton rocznie, z kolei w Europie Środkowej blisko 800 tys. ton. Natomiast zdolności produkcyjne w tej części Europy szacowane są na 520 tys. ton. Według prognoz, w 2025 roku rynek LDPE w Europie Środkowej wzrośnie do ok. 890 tys. ton, a w Polsce do ok. 312 tys. ton" - podał PKN Orlen.

Z polietylenu LDPE najczęściej wytwarza się folie, worki, kanistry oraz opakowania do żywności. PKN Orlen jest jedynym w Polsce wytwórcą polietylenu LDPE i pokrywa ok. 1/3 krajowego zapotrzebowania na ten produkt. (PAP Biznes)

