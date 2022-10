PKN Orlen: Trudno połączyć zapewnienie zasobów "na teraz" z transformacją

fot. Aleksiej Witwicki / / FORUM

Jesteśmy obecnie w momencie, w którym największe wyzwanie stanowi połączenie krótkookresowej potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego z długookresowymi wyzwaniami transformacji. Transformacja to zadanie dla pokolenia – mówił Karol Wolff, dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych w PKN Orlen, podczas panelu „Transformacja energetyczna gwarantem bezpieczeństwa?”, który odbył się w trakcie Krynica Forum ’22.

Karol Wolff zaznaczył, że nie da się zmienić systemów, które napędzają polską gospodarkę w ciągu dwóch-trzech lat. „Transformacja energetyczna jest projektem o wiele bardziej pracochłonnym i zasobochłonnym niż lot na księżyc. Musimy zmienić zarówno system transportowy, jak i przemysł. To wielki wysiłek, w który musimy zaangażować się wszyscy” – stwierdził przedstawiciel PKN Orlen.

Jednak jego zdaniem, ta perspektywa długoterminowa, czyli zmiana sposobów napędzania gospodarki, dość dobrze łączy się z perspektywą krótkoterminową, czyli zapewnieniem zasobów na teraz. „Bo jeśli mówimy o przejściu z paliw kopalnych na inne rodzaje energii, to myślimy o energii odnawialnej i atomowej. Obie, a w szczególności OZE, są produkowane przede wszystkim lokalnie i nie bazują na imporcie surowców energetycznych” – wskazał Karol Wolff.

Dobrym rozwiązaniem – według niego - jest zastosowanie nowych technologii. Przykładowo, małe modułowe reaktory atomowe SMR (ang. Small Modular Reactors) mogą być rozwiązaniem dla modernizacji gospodarki w przyszłości. „SMRy to jednostki stosunkowo niewielkie, które pozwalają na dekarbonizację i zmianę sposobu napędzania zakładów przemysłowych. Dają nie tylko energię elektryczną, ale także ciepło. To jest istotne, gdyż w zakładach chemicznych i petrochemicznych Grupy ORLEN potrzebujemy do produkcji właśnie ciepła technologicznego. SMR są odpowiedzią na tego typu wyzwania” – wskazał dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych w PKN Orlen.

Jak zaznaczył, projekty w nowe technologie są to wyzwania, które nie zrealizują się z dnia na dzień, ale wymagają „organicznej pracy od podstaw”, zarówno na poziomie regulacyjnym i edukacyjnym. „I to się już dzieje, bowiem w tym celu powołaliśmy spółkę, która realizuje te zadania w zakresie SMR. To proces, który wymaga czasu, zaangażowania i pracy” – zapowiedział Karol Wolff.

Dla przypomnienia w ubiegłym roku PKN ORLEN i Synthos Green Energy utworzyły spółkę joint venture ORLEN Synthos Green Energy. Głównym celem przedsięwzięcia jest przygotowanie i komercjalizacja w Polsce technologii małych reaktorów jądrowych, a w szczególności reaktorów BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy.

Karol Wolff ocenił również, że energetyka jest bardzo skomplikowanym systemem, a obecnie jego złożoność pogłębia się.

„Patrząc na polski system energetyczny w dużym uproszczeniu, jeszcze kilkanaście lat temu branża transportowa była zasilana ropą, przemysł konsumował gaz, a energetyka - węgiel. Obecnie mamy coraz więcej powiązań i zależności, coraz więcej sprzężeń zwrotnych miedzy poszczególnymi elementami tego systemu. W transporcie wykorzystujemy energię elektryczną, w przemyśle będziemy wykorzystywać coraz więcej wodoru pochodzącego z energetyki odnawialnej, zaś ropa naftowa będzie wykorzystywana w większej ilości w petrochemii” – wyjaśniał ekspert.

W opinii Wolffa w tak skomplikowanym systemie działają różne pętle sprzężenia zwrotnego, to jest jeśli coś ulegnie zmianie w jednym miejscu systemu, może to odbić się bardzo często na innym jego elemencie. „Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy wszyscy: podmioty gospodarcze, regulatorzy i konsumenci mieli wspólną politykę i spójną wizję tego, dokąd idziemy, co chcemy osiągnąć i jak to planujemy zrealizować. Taka wspólna wizja powinna być kierunkiem strategii państwa i firm, tak, żebyśmy mogli biec w jednym kierunku” – podkreślił Karol Wolff.