EuroPKB: Polska wróciła na miejsce lidera

ING: tarcze przejściowo hamują ceny administracyjne, ale wzrost cen się rozlewa

Tarcze antyinflacyjne przejściowo hamują ceny administracyjne, ale wzrost cen rozlewa się na kategorie kształtowane rynkowo, dlatego RPP będzie kontynuować podwyżki stóp do 4,5 proc. w tym roku - ocenia we wtorek główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafal Benecki w komentarzu do danych GUS.