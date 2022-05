EuroPKB: Polska wiceliderem Unii Europejskiej

/ FORUM

Bardzo mocny początek roku w wykonaniu naszej gospodarki sprawił, że Polska utrzymała się w trójce najszybciej rosnących krajów Unii Europejskiej. Jednakże kolejne kwartały będą już znacznie trudniejsze, a sam wzrost PKB wyraźnie niższy.

W I kwartale 2022 roku produkt krajowy brutto strefy euro zwiększył się tylko o 0,3% kdk wobec wzrostu o 0,3% kdk odnotowanych kwartał wcześniej – poinformował Eurostat. To już wyraźnie wolniejsze tempo niż w II i III kwartale ubiegłego roku, gdy gospodarka eurolandu rosła po 2,2% kwartalnie.

Jednakże ze względu na efekt niskiej bazy z zimy 2021 roku roczna dynamika PKB pozostała wysoka. W strefie euro w I kwartale było to 5,1% rdr (wobec 4,7% kwartał wcześniej), a w całej Unii Europejskiej PKB urósł o 5,2% rdr. To właśnie te wyniki przyjmiemy do porównań pomiędzy krajami Unii.

Wraz z dzisiejszą publikacją Eurostat pokazał dane dla 20 z 27 krajów UE. Najwyższą roczną dynamikę PKB odnotowała Portugalia z wynikiem 11,9%. Z pierwszej na drugą lokatę spadła Polska, choć wyrównany sezonowo realny wzrost PKB przyspieszył u nas do 9,1% względem 8,0% w IV kwartale. Więcej o wynikach polskiego PKB przeczytają Państwo w artykule zatytułowanym „Polska gospodarka spisała się na medal”.

Bankier.pl na podstawie Eurostatu

Podium uzupełniła Austria (wzrost PKB o 8,7% rdr) wyprzedzająca Węgry (8,0%) oraz Danię i Holandię (po 6,8%). Warto przy tym pamiętać, że statystyki z poszczególnych krajów często są zaburzone przez efekty bazy związane z polityką antycovidowych lockdownów. Skala i restrykcyjność tych zarządzeń istotnie różniła się między poszczególnymi regionami UE i obejmowała różne przedziały czasowe. Ponadto wciąż nie znamy statystyk m.in. dla Estonii, Irlandii czy Malty – wszystkie te kraje odnotowały bardzo wysokie roczne tempo wzrostu PKB w poprzednich dwóch kwartałach i mogą wskoczyć na podium rankingu EuroPKB, gdy tylko opublikują dane za I kwartał.

Nieco inaczej ranking euroPKB wygląda, gdy spojrzymy na zmianę PKB względem poprzedniego kwartału. Tu bezapelacyjnym liderem jest Rumuna (aż +5,2% kdk) o całą długość wyprzedzająca Portugalię (2,6%), Austrię (2,5%) i Polskę (2,4%).

Warto odnotować też fakt, że w niektórych krajach I kwartał 2022 roku przyniósł realny spadek PKB względem kwartału poprzedniego. Tak było w Szwecji (-0,4% kdk), we Włoszech (-0,2% kdk) oraz w Danii (-0,1% kdk). Przed tzw. techniczną recesją (rozumianą jako przynajmniej dwa kwartały z rzędu spadku PKB) wyratowały się Niemcy (wzrost o 0,2% kdk po spadku o 0,3% kdk w IV kw.) oraz Austria.

KK