EuroPKB: Niemcy uniknęły recesji, Francja w stagnacji

/ ingimage

Wstępne odczyty produktu krajowego brutto pokazały mieszany obraz europejskich gospodarek na początku 2022 roku. Niemcom udało się uniknąć tzw. technicznej recesji, ale już wzrost PKB we Francji spadł do zera, a we Włoszech znalazł się pod kreską.

Pierwszy kwartał 2022 roku generalnie stał pod znakiem wciąż dobrej koniunktury gospodarczej w Europie. Wiele krajów jeszcze „siłą rozpędu” notowało bardzo wysokie statystyki makroekonomiczne, korzystając z efektu niskiej bazy sprzed roku i „odmrożenia” gospodarki po wygaśnięciu lub poluzowania covidowych restrykcji.

Niemniej jednak w największych gospodarkach strefy euro już w I kwartale dało się zauważyć pogorszenie koniunktury. Kwartalne tempo wzrostu PKB Francji spadło do zera po tym, jak notowało szybki wzrost w 2021 roku. W Niemczech gospodarka urosła o 0,2% kdk po tym, jak w IV kw. ubiegłego roku skurczyła się o 0,3% kdk. Odwrotnie było we Włoszech, gdzie PKB spadł o 0,2% kdk po wzroście o 0,7% kdk kwartał wcześniej. Ostre hamowanie zaliczyła też Hiszpania, gdzie dynamika PKB w I kwartale zmalała do 0,3% kdk wobec przeszło 2% kdk notowanych w poprzednich dwóch kwartałach.

Bankier.pl na podstawie Eurostatu

W rezultacie PKB całej strefy euro urósł tylko o 0,2% kdk. Ze względu na dobre wyniki w drugim i trzecim kwartale 2021 roku oraz efektowi niskiej bazy sprzed roku roczna dynamika PKB eurolandu wzrosła do 5,0% wobec 4,7% odnotowanych w IV kw. 2021 r. W Unii Europejskiej produkt krajowy brutto wzrósł o 0,4% względem poprzedniego kwartału oraz o 4,6% względem I kw. roku ubiegłego.

Do tej pory poznaliśmy jedynie wstępne szacunki dla 11 krajów UE. W danych o PKB widać brak synchronizacji między poszczególnymi krajami, ponieważ statystyki zaburzane są przez znacząco różną skalę covidowych restrykcji z poprzedniego sezonu grypowego. Przykładowo, potraktowana jesienią szczególnie ostro przez władze gospodarka Austrii w I kw. urosła aż o 2,5% kdk po kontrakcji o 1,5% kdk kwartał wcześniej. Ale już wolna od „sanitarnego reżymu” Szwecja odnotowała spadek PKB o 0,4% kdk po kilku kwartałach solidnych wzrostów.

Mówimy tu o danych mocno historycznych. Mamy za sobą pierwszy miesiąc drugiego kwartału, który najprawdopodobniej przyniesie dalsze hamowanie postcovidowego ożywienia. W europejskie gospodarki uderzyła dopiero pierwsza fala ekonomicznych konsekwencji wojny na Ukrainie: skokowy wzrost cen paliw, energii oraz coraz droższa żywność. Do tego w najbliższym czasie dojdzie ograniczenie eksportu na Wschód oraz nowe problemy logistyczne w globalnych łańcuchach dostaw. W grze pozostaje też groźba embarga na rosyjskie surowce. Realizacja tego scenariusza groziłaby brakami na stacjach paliw, przerwami w dostawach prądu i powtórką kryzysu naftowego z lat 70-tych.

Szybki szacunek polskiego produktu krajowego brutto za I kwartał poznamy dopiero 17 maja. Według ekonomistów polska gospodarka osiągnęła w nim imponujący wzrost gospodarczy rzędu 8% rdr. Był to zapewne ostatni tak dobry kwartał w tym cyklu koniunkturalnym. Ekonoimiści spodziewają się teraz ostrego spowolnienia gospodarczego, które na przełomie lat 2022/23 może zamienić się w regularną recesję, rozumianą jako spadek PKB względem poprzedniego kwartału.