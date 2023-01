Amerykański PKB wyższy od oczekiwań

Wstępny odczyt statystyk produktu krajowego brutto za IV kwartał pokazał, że gospodarka Stanów Zjednoczonych rozwijała się szybciej, niż się tego spodziewano. Wyraźnie obniżyła się też presja inflacyjna mierzona deflatorem PKB.

fot. Luciano Mortula - LGM / / Shutterstock

W IV kw. 2022 roku amerykański PKB (wyrównany sezonowo) odnotował wzrost o 2,9 proc. w ujęciu annualizowanym – podało wstępne dane rządowe Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA).

BEA

Opublikowany dziś wynik okazał się lepszy od oczekiwań większości ekonomistów. Rynkowy konsensus zakładał wzrost PKB Stanów Zjednoczonych w tempie 2,6%. Jednakże znacznie wyższego wyniku – bo wzrostu o 3,5% – kazał się spodziewać model Fedu z Atlanty. Kwartał wcześniej odnotowano wynik na poziomie 3,2% (po rewizji z 2,9%). Natomiast przez pierwsze dwa kwartały 2022 roku notowano spadek amerykańskiego PKB.

Największy wkład do wzrostu PKB w IV kwartale wniosła zmiana zapasów, która dodała 1,46 pkt. proc. do annualizowanej dynamiki tego wskaźnika. Konsumpcja prywatna wniosła 1,42 pkt. proc. (w tym konsumpcja usług aż 1,16 pkt. proc.), eksport netto dodał 0,56 pkt. proc., a wydatki federalne i stanowe – 0,64 pkt. proc. Za to inwestycje odjęły 1,2 pkt. proc.

Wyraźnie niższy niż w poprzednich kwartałach okazał się deflator PKB – czyli miara wzrostu cen służąca do skorygowania statystyk nominalnych o inflację. Wskaźnik ten obniżył się do 3,5% wobec 4,4% w III kwartale oraz aż 9,1% w II kw. i 8,3% w I kw. 2022 roku. Niemniej jednak ekonomiści spodziewali się odczytu jeszcze niższego, na poziomie 3,3%.

W 2022 roku gospodarka Stanów Zjednoczonych urosła o 2,1% po tym, jak w rok wcześniej urosła o 5,9%. Natomiast w 2020 roku skurczyła się realnie o 2,8%. Na skutek efektu niskiej bazy wynik odnotowany w 2021 był najwyższy od roku 1984.

Opublikowane dziś dane to tzw. szybki szacunek. Wyniki te będą podlegały jeszcze dwóm regularnym rewizjom. Pierwsza z nich ujrzy światło dzienne 23 lutego.