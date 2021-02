PKB Polski: konsumpcja i inwestycje wyraźnie w dół

fot. bmszealand / Shutterstock

Pod koniec 2020 r. pandemia i związane z nią obostrzenia ponownie mocno dała się we znaki polskiej gospodarce. Widać to głównie w danych dotyczących inwestycji i konsumpcji.

W ostatnim kwartale 2020 roku PKB Polski był realnie (czyli już po uwzględnieniu inflacji) o 0,7 proc. niższy niż w III kwartale. Względem analogicznego kwartału roku poprzedniego oznaczało to spadek o 2,8 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Dla porównania w III kw. odnotowano silne odbicie względem jeszcze gorszego II kw.

Opublikowane w piątek dane okazały zgodne z prognozami, co nie jest szczególnym zaskoczeniem, raport stanowi bowiem tzw. wstępny szacunek produktu krajowego brutto w IV kwartale (dwa tygodnie temu poznaliśmy „szybki szacunek”). Równocześnie są to pierwsze dane zawierające kompozycję tego wskaźnika i to właśnie nim ekonomiści poświęcają dziś najwięcej uwagi.

Głównym „hamulcowym” polskiego PKB były inwestycje, które odjęły od rocznej dynamiki aż 2,8 punktu procentowego. Sytuację w obszarze przedsiębiorstw ratował nieco przyrost zapasów (+0,6 p.p.). Od końcowego wyniku odjęła także konsumpcja (-1 p.p.), do czego przyczynił się ponowny spadek konsumpcji gospodarstw domowych (-1,7 p.p.). Końcowy wynik w górę ciągnęły nieco wydatki rządowe (0,7 p.p.). Ostatni element składowy PKB, czyli saldo handlu zagranicznego, również wypadł na plus (0,4 p.p.), choć nie tak mocno jak w poprzednich kwartałach (w III kw. było to aż +1,7 p.p.).

W 4Q20 PKB w dół o 0,7% kw/kw (odsezonowany). W ujęciu rocznym spadek o 2,8%. Konsumpcja prywatna: -3,2% r/r. Inwestycje: -10,9% r/r. W 1Q21 prognozujemy wyhamowanie rocznego tempa spadku PKB do 1,5%. W całym 2021 cały czas szansa na wzrost gospodarczy w okolicach 4,5%. pic.twitter.com/tSl8IXTlML — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) February 26, 2021

Na składowe PKB spojrzeć można także przez pryzmat ich rocznej dynamiki. Konsumpcja prywatna spadła o 3,2 proc., a inwestycje o 10,9 proc., podczas gdy wydatki rządowe wzrosły o 3,4 proc., eksport o 8 proc., a import o 7,9 proc.

PKB w IV kwartale potwierdzony na -2,8% r/r. W ujęciu odsezonowanym -0,7% kw/kw.



* Konsumpcja prywatna -3,2% r/r

* Konsumpcja publiczna +3,4% r/r

* Inwestycje -10,9% r/r



To był ostatni spadek kw/kw w ujęciu odsezonowanym.

PKB w całym 2021 roku urośnie o 3,8%. — mBank Research (@mbank_research) February 26, 2021

- Ponownie na restrykcjach najbardziej ucierpiały usługi. Wartość dodana w zakwaterowaniu i gastronomii spadła w 4Q20 o blisko 70% r/r. W 2Q20 był to spadek o niemal 80% r/r. Świetnie radził sobie przemysł (wzrost wartości dodanej o 4,8% r/r) oraz eksport (wzrost o 8,0% r/r) – dodali w komentarzu ekonomiści Pekao.

GUS skorygował dziś także dane o PKB w 2020 roku – najnowsza wartość wynosi -2,7 proc. vs -2,8 proc. wcześniej.