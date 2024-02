Polski PKB jednak nie taki zły, jak sądzono? Niejednoznaczne dane GUS

OPINIA Analityczka: Koniec 2023 rozczarował. Wieszczy też perspektywy dla polskiej gospodarki Choć rozczarowanie z końca ub. roku zasiewa niepewność co do prognoz, to obecnie perspektywy dla polskiej gospodarki wydają się bardzo optymistyczne. Tempo wzrostu PKB w 2024 r. może wynieść nawet 4 proc. - ocenia główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Głównymi ryzykami dla wzrostu są sytuacja zewnętrzna i geopolityka.