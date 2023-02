Polska gospodarka na progu technicznej recesji. Dane wyraźnie gorsze od oczekiwań

Pod koniec ubiegłego roku polska gospodarka skurczyła się w porównaniu do poprzedniego kwartału zdecydowanie bardziej, niż oczekiwali ekonomiści. A to może oznaczać, że właśnie trwa drugi z rzędu kwartał spadku aktywności, po którym będziemy mogli oficjalnie ogłosić techniczną recesję w Polsce.

W IV kwartale PKB Polski był realnie (czyli po odliczeniu wpływu inflacji) o 2 proc. wyższy niż rok wcześniej - szacuje Główny Urząd Statystyczny. Odczyt okazał się niższy od 2,2 proc. oczekiwanych przez analityków po tym, jak przed dwoma tygodniami poznali dane za cały 2022 r.

Roczna dynamika wzrostu hamowała w minionym roku z 8,6 proc. w I kwartale do 5,8 proc. w II kwartale i 3,6 proc. w III kwartale. W 2022 r. polska gospodarka urosła realnie o 4,9 proc., a nominalny produkt krajowy brutto po raz pierwszy przekroczył 3 biliony złotych.

Główny ekonomista "Pulsu Biznesu" Ignacy Morawski zwraca uwagę na dużą różnicę między dynamiką PKB wyrównaną i niewyrównaną sezonowo. Pierwsza miara pokazuje wzrost o 0,3 proc. rdr, druga o 2 proc. rdr. "Powodów może być kilka, ale stawiam, że model sezonowy po prostu ma problemy z nadążaniem za wahaniami ostatnich lat" - komentuje.



O ile polska gospodarka wciąż rosła w ujęciu rocznym, to wobec poprzedniego kwartału, po wyrównaniu sezonowym skurczyła się i to zdecydowanie bardziej, niż oczekiwali ekonomiści. Dynamika kwartalna była ujemna: wyniosła aż -2,4 proc. wobec szacowanych przez analityków -0,4 proc. kdk. Spadek okazał się jeszcze głębszy niż w II kwartale 2022 r., gdy sięgnął 2,3 proc. kdk



Spadek odsezonowanego PKB przez co najmniej dwa kwartały z rzędu nazywany jest techniczną recesją. Niektórzy ekonomiści odróżniają ten stan gospodarki od recesji "prawdziwej", czyli sytuacji, gdy obniżeniu aktywności gospodarczej towarzyszy wyraźne pogorszenie sytuacji gospodarstw domowych, m.in. wskutek wyraźnego wzrostu bezrobocia. Na razie bardzo wysoka inflacja powoduje, że realne dochody Polaków spadają - choć nominalne nadal w skali makro istotnie rosną - a to przekłada się na spadek popytu konsumpcyjnego. Natomiast bezrobocie pozostaje niskie - nie przekracza 3 proc. i należy do najniższych w UE i na świecie, wynika z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).

Analitycy mBanku zwracają uwagę, że formalnie nie mamy do czynienia z techniczną recesją, ponieważ w III kwartale minionego roku PKB nieznacznie odbił, ale "nie ma co tu dzielić włosa na czworo i traktować tego +1% jako przerwy w serii". "Polska gospodarka jest w recesji od II kwartału 2022 roku" - piszą na Twitterze.

"Techniczna recesja lub jej uniknięcie to ekonomicznie nieistotne osiągnięcia. W 2022 doszło do potężnych spadków PKB kw/kw, ale rozdzielił je jeden kwartał wzrostu." - wtórują im koledzy z Banku Pekao. "Polska gospodarka skurczyła się między pierwszym a czwartym kwartałem 2022 aż o 3,7%" - zwracają uwagę.

Spowolnienie gospodarcze widoczne w danych okazało się zdecydowanie bardziej wyraźne, niż szacowali ekonomistów, co sprawia, że - za sprawą efektu (niskiej) bazy - w obecnym kwartale dynamika wzrostu PKB może zaskoczyć pozytywnie i formalnej technicznej recesji uda się uniknąć. "Wydaje się jednak, że miara kw/kw s.a. [odsezonowana - red.] przeszacowuje słabość gospodarki na koniec roku i na początku 2023 zobaczymy znowu solidne wzrosty kw/kw s.a." - piszą ekonomiści Banku Pekao.

Opublikowane dziś dane to "szybki szacunek" PKB w IV kwartale. GUS opublikuje "wstępny szacunek" 28 lutego.

Ekonomiści przewidują, że w tym roku polska gospodarka będzie nadal hamować, a roczne tempo wzrostu PKB powinno oscylować w okolicach 0-1 proc..

"Wysoka inflacja negatywnie wpływa na realne dochody do dyspozycji gospodarstw domowych, co przekłada się na ograniczenie konsumpcji. Z kolei wysokie stopy procentowe i słabsze perspektywy popytu krajowego i zagranicznego ciążą na planach inwestycyjnych przedsiębiorstw. Wsparciem dla inwestycji może być w 2023 sektor publiczny, w tym wydatki na zbrojenia, które jednak jednocześnie podbiją import" - wskazują analitycy ING, spodziewając się wzrostu PKB o 1 proc. w 2023 r.

"Wzrost PKB w 2023 będzie w głównej mierze napędzany eksportem netto, przy spadku popytu krajowego. Taka struktura wzrostu powinna sprzyjać dezinflacji, a wzrost cen będzie w głównej mierze pchany przez koszty, a nie ciągniony przez popyt. Nadal oczekujemy jednak, że wzrost cen w 2023 będzie dwucyfrowy, przy uporczywie wysokiej inflacji bazowej" - przewidują.