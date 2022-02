Polska gospodarka mocno odbijała z pandemicznego dołka

Ekonomiści: Inflacja w styczniu lekko poniżej prognoz, w lutym wyhamowanie do ok. 8 proc.

Styczniowy odczyt inflacji zaskoczył in minus - wskaźnik cen i towarów konsumpcyjnych w ubiegłym miesiącu wyniósł 9,2 proc. rdr wobec oczekiwań na poziomie 9,3 proc. Presja inflacja jeszcze długo pozostanie podwyższona, choć w lutym wzrost cen powinien wyhamować do ok. 8 proc. rdr - oceniają ekonomiści.