Słabe dane o PKB. Techniczna recesja i największy kwartalny spadek od czasów covidowych

Główny Urząd Statystyczny we wstępnym szacunku wskazał, że polska gospodarka w II kwartale 2023 r. rosła wolniej niż rok temu oraz wolniej w ujęciu kwartał do kwartału. W tym drugim przypadku był to najgorszy wynik od czasów covidowych, a dwa kwartały z rzędu spadku rocznej dynamiki to swoją drogą tzw. techniczna recesja.

fot. Damian Lugowski / / Shutterstock

W II kwartale PKB Polski był realnie (czyli po odliczeniu wpływu inflacji) o 0,5 proc. niższy niż rok wcześniej – szacuje wstępnie Główny Urząd Statystyczny. Był to drugi kwartał z rzędu spadku rocznej dynamiki, co oznacza, że polska gospodarka weszła w techniczną recesję. Odczyt okazał się gorszy od -0,2 proc. oczekiwanych przez ekonomistów. Statystyki wyrównane sezonowo pokazały spadek rok do roku na poziomie 1,3 proc. rdr.

W I kwartale 2023 r. roczna dynamika była o 0,3 proc. niższa. W 2022 roku roczna dynamika wzrostu hamowała z 8,6 proc. w I kwartale do 6,1 (po rewizji) proc. w II kwartale i 3,9 proc. w III kwartale. W ostatnim kwartale ubiegłego roku było to już tylko (po rewizji) 2,3 proc. W 2022 r. polska gospodarka urosła realnie o 4,9 proc., a nominalny produkt krajowy brutto po raz pierwszy przekroczył 3 biliony złotych.

Także dynamika w ujęciu kwartalnym (wyrównana sezonowo) pokazała spadek aktywności gospodarczej względem pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku aż o 3,7 proc. I był to największy spadek kwartalnej dynamiki w historii, nie licząc covidowego załamania. Trzeba jednak podkreślić, że w pierwszym kwartale br. dane okazały się ekonomiczną zagwozdką, ponieważ przy spadku rocznej dynamiki kwartał do kwartału pokazał wzrost o 3,8 proc., co było trzecim najwyższym realnym przyrostem w historii porównywalnych danych.

Słabsze dane nie są wielkim zaskoczeniem, bowiem już statystyki produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i produkcji budowalno-montażowej wskazywały na słabnącą aktywność gospodarczą. Według prognoz kolejne półrocze ma być jednak lepsze dla polskiej gospodarki i jak szacują eksperci, w całym roku PKB Polski zdoła wyjść minimalnie na plus.

Opublikowane dane to tzw. szybki szacunek. GUS zastrzega, że mają one zatem charakter wstępny i mogą być przedmiotem standardowych rewizji. Pierwszą z nich poznamy 31 sierpnia, a więc za dwa tygodnie. Wtedy też dowiemy się, jaka była struktura wzrostu PKB i wpływ poszczególnych kategorii (konsumpcji, inwestycji, zapasów etc.).

Komentarze ekspertów

" (...) czy mamy w Polsce recesję? To zależy od przyjętej definicji recesji: "techniczna" (dwa kwartały spadku PKB kw/kw z rzędu) - nie, ale tutaj zapewne pomogła wpadka z odsezonowaniem "polska" (spadek PKB w ujęciu r/r)" - tak napisali na platformie X analitycy z Banku Pekao.

Z kolei analitycy z Banku ING także napisali, że na wyraźniejszą poprawę koniunktury przyjdzie nam poczekać do IV kwartału.

W 2kw23 PKB ponownie pod kreską. Gospodarka skurczyła się o 0,5%r/r (ING: -0,3%), po spadku o 0,3%r/r w 1kw23. Spodziewamy się, że 3kw23 przyniesie niewielką tylko poprawę, a na wyraźniejsze odbicie koniunktury przyjdzie nam poczekać do 4kw23. pic.twitter.com/3mF1i0AEwC — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) August 16, 2023

"Od 3q23 oczekujemy już powrotu do dodatniej dynamiki, m.in. dzięki odbiciu konsumpcji (efekt wzrostu dochodów realnych) oraz mocnym inwestycjom. Z kolei dynamika q/q pozostaje bardzo wahliwa" - prognozują analitycy z PKO.

Spadek PKB w 2q23 pogłębił się, zgodnie z naszą prognozą, do -0,5% r/r z -0,3% r/r w 1q23, najprawdopodobniej za sprawą negatywnego wpływu spadającej konsumpcji. Od 3q23 oczekujemy już powrotu do dodatniej dynamiki, m. in. dzięki odbiciu konsumpcji (efekt wzrostu dochodów… pic.twitter.com/lsIiY2m0FF — PKO Research (@PKO_Research) August 16, 2023

"No to recesja (chociaż naszym zdaniem trwała od II kw. 2022). PKB w II kwartale zmalało o 0,5% r/r (-3,7% kw/kw ). I to jest pierwsza zła wiadomość. Dobra jest taka, że kolejne kwartały będą wyżej" - podsumowali eksperci z mBanku we wpisie na platformie X.