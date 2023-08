Gospodarka kurczy się mocniej. Krajowy popyt spada

OPINIA PIE: Polska gospodarka osiągnęła dołek spowolnienia w II kwartale br. Polska gospodarka osiągnęła dołek spowolnienia w II kwartale br., począwszy od III kwartału powinniśmy zobaczyć powrót do wzrostu - zauważył w komentarzu do czwartkowych danych GUS o PKB analityk PIE Jakub Rybacki. Według niego w 2023 r. polska gospodarka wzrośnie o ok. 0,6 proc.