Polska gospodarka nieoczekiwanie nabrała wigoru? Ekonomiczna zagwozdka w danych o PKB

Wstępny odczyt produktu krajowego brutto Polski za pierwszy kwartał okazał się statystyczną pułapką. Nasza gospodarka skurczyła się w relacji rocznej, ale za to mocno urosła względem poprzedniego kwartału.

W I kwartale PKB Polski był realnie (czyli po odliczeniu wpływu inflacji) o 0,2 proc. niższy niż rok wcześniej - szacuje Główny Urząd Statystyczny. Odczyt okazał się wyraźnie lepszy od -0,8 proc. oczekiwanych przez ekonomistów. Ale już statystyki wyrównane sezonowo pokazały dynamikę na poziomie 0,0 proc. rdr. A zatem tu udało się uniknąć kiepsko wyglądającego minusa.

Jak by nie liczyć, była to najniższa roczna dynamika polskiego PKB od ponad dwóch lat, gdy w gospodarce trwał częściowy lockdown narzucony przez rząd. Równocześnie tak niska dynamika roczna jest w znacznej mierze efektem wysokiej bazy sprzed roku, gdy napędzana wzrostem zapasów gospodarka urosła o 8,6 proc.

W 2022 roku roczna dynamika wzrostu hamowała z 8,6 proc. w I kwartale do 5,8 proc. w II kwartale i 3,6 proc. w III kwartale. W ostatnim kwartale ubiegłego roku było to już tylko (po rewizji) 2,3 proc. W 2022 r. polska gospodarka urosła realnie o 4,9 proc., a nominalny produkt krajowy brutto po raz pierwszy przekroczył 3 biliony złotych.

Sensacyjny wzrost w ujęciu kwartalnym

Względem IV kwartału GUS oszacował wzrost PKB na sensacyjne 3,9 proc. Jeśli te statystyki są poprawne, był to trzecinajwyższy realny przyrost w historii porównywalnych danych. Z oczywistych względów nie udało się pobić postlockdownowego odbicia z III kwartału 2020 roku (7,3% kdk). Ale wszystkie inne odczyty sprzed 2020 roku bledną przy tym, co GUS pokazał za ostatni kwartał. To o tyle dziwne, że ani statystyki spadającej produkcji przemysłowej, ani sprzedaży detalicznej (gdzie realnie notowano silne spadki), ani produkcji budowlano-montażowej nie pokazywały tak silnego wzrostu aktywności gospodarczej.

Trzeba jednak wziąć poprawkę na fakt, że także dynamika kwartalna została zaburzona przez efekt bazy. W tym przypadku mieliśmy do czynienia z sytuacją odwrotną – czyli niski punkt odniesienia z IV kwartału, gdy produkt krajowy brutto skurczył się aż o 2,4% względem poprzedniego kwartału.

Dziwna recesja czy chwilowe spowolnienie?

Dzięki dodatniej dynamice kwartalnej polskiej gospodarce udało się uniknąć tzw. technicznej recesji, rozumianej jako przynajmniej dwa kwartały z rzędu spadku PKB. Choć formalnie nie mamy technicznej recesji, to jednak faktycznie polska gospodarka od wiosny ’22 tkwi w marazmie, a roczna dynamika PKB wyhamowała z bliska 9% w okolice 0%.

🇵🇱 Duch polskiej gospodarki ujawnił się znów w danych. Świetne wyniki za I kw. Ledwie 0,2% spadek PKB w ujęciu rocznym. Petarda w ujęciu odsezonowanym (+3,9% kw/kw). Recesja techniczna zakończyła się. Gospodarka wchodzi w fazę ożywienia, co potwierdzają wskaźniki koniunktury. pic.twitter.com/vRMG0IMkvh — mBank Research (@mbank_research) May 16, 2023

Opublikowane dane to tzw. szybki szacunek. GUS zastrzega, że mają one zatem charakter wstępny i mogą być przedmiotem standardowych rewizji. Pierwszą z nich poznamy 31 maja, a więc za dwa tygodnie. Wtedy też dowiemy się, jaka była struktura wzrostu PKB i wpływ poszczególnych kategorii (konsumpcji, inwestycji, zapasów etc.).

Według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej w 2023 roku wzrost PKB Polski wyniesie zaledwie 0,7%, a w przyszłym roku ma przyspieszyć do 2,7%. Temu delikatnemu ożywieniu ma towarzyszyć wysoka inflacją, którą KE szacuje na 11,7% w tym i 6,0% w przyszłym roku.

Komentarze ekonomistów

PKO BP

"Dane o PKB są lepsze od oczekiwań, zakładaliśmy spadek o 0,6 proc. rdr, w I kw., co i tak było dość optymistyczną prognozą, a mamy odczyt -0,2 proc. To, że gospodarka w ujęciu rok do roku hamuje, było oczekiwane, wskazywały na to dane miesięczne. Natomiast ten poziom aktywności jest nieco lepszy niż wynikałoby to z danych miesięcznych, co wskazuje, że ta część gospodarki, której nie obserwujemy co miesiąc wyglądała ciągle relatywnie dobrze - to sektor usługowy. Być może jeszcze zapasy dokładały się do wzrostu, choć import wskazywałby na spadek zapasów.

Niemniej gospodarka hamuje, tempo wzrostu roczne hamuje i w najbliższych miesiącach ograniczony poziom aktywności utrzyma się. Jest to związane z bardzo słabą konsumpcją, nie mamy szczegółowych danych, ale wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że konsumpcja w I kw. pogłębiła spadki. Inwestycje zapewne kontynuowały lekkie wzrosty. Sektor zewnętrzny gospodarki też dokłada się do wzrostu, gwałtownym hamulcem jest zdecydowanie konsumpcja.

Dane wpisują się w scenariusz, że w całym 2023 r. tempo wzrostu PKB Polski będzie zbliżone do zera, lekko powyżej zera".