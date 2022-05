Polska gospodarka spisała się na medal. Przeszło 8-procentowy wzrost PKB

Pierwszy kwartał 2022 roku przyniósł przeszło 8-procentowy wzrost polskiego produktu krajowego brutto. Był to drugi najwyższy wzrost w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Jednakże reszta roku będzie znacznie gorsza. Nawet recesja nie jest wykluczona.

W I kwartale 2022 roku PKB Polski był realnie (czyli po uwzględnieniu inflacji) aż o 8,5 proc. wyższy niż rok wcześniej – wynika ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Wynik przebił i tak już wysokie oczekiwania ekonomistów, z których większość spodziewała się wzrostu w granicach 8%. Pomijając postcovidowe odbicie bazujące na efekcie ultraniskiej bazy z II kw. 2020 roku, jest to najwyższa roczna dynamika PKB Polski po 1995 roku.

Względem poprzedniego kwartału produkt krajowy brutto Polski wzrósł o 2,4%, co także było rezultatem wyraźnie przekraczającym rynkowy konsensus na poziomie 1,7% kdk. W IV kwartale 2021 roku polski PKB urósł o 1,8% kdk i 7,6% rdr (dane po rewizji).

Warto też rzucić okiem na zwykle pomijane w mediach dane wyrównane sezonowo. Tak liczona roczna dynamika PKB w I kwartale przyspieszyła aż o 9,1% wobec 8,0% odnotowanych w ostatnim kwartale 2021 roku.To właśnie dane "odsezonowane" używane są do porównań między poszczególnymi krajami, np. przez Eurostat.

Opublikowane dane to tzw. szybki szacunek. GUS zastrzega, że mają one zatem charakter wstępny i mogą być przedmiotem standardowych rewizji. Pierwszą z nich poznamy 31 maja, a więc za dwa tygodnie. Wtedy też dowiemy się, jaka była struktura wzrostu PKB i które kategorie odpowiadały za tak istotną pozytywną niespodziankę.

Kwartał wcześniej za przeszło 7-procentowy wynik po części odpowiadały efekty niskiej bazy sprzed roku. To dotyczy także I kwartału 2022 roku, w którym odwołujemy się do stanu sprzed roku, gdy spora część polskiej gospodarki była objęta covidowym lockdownem. Przypomnijmy, że w I kw. 2021 roczna dynamika PKB wyniosła -0,6% (dane niewyrównane sezonowo).

