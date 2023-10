Niemcy bez wzrostu gospodarczego. Stagnacja zamieni się w recesję?

W poprzednim kwartale największa gospodarka Europy skurczyła się mniej, niż tego się spodziewali ekonomiści. Nie zmienia to faktu, że był to już trzeci kwartał z rzędu, w którym Niemcy nie doświadczyły wzrostu produktu krajowego brutto.

W III kwartale 2023 r. PKB Niemiec był o 0,1% niższy niż kwartał wcześniej – wynika ze wstępnych danych niemieckiego urzędu statystycznego. To rezultat i tak lepszy od oczekiwań. Rynkowy konsensus zakładał bowiem spadek PKB o 0,3% kdk. Względem III kwartału 2022 roku niemiecka gospodarka skurczyła się o 0,8%.

Był to już czwarty kwartał z rzędu, w którym wyrównany sezonowo i o efekty kalendarzowe PKB Niemiec odnotował wynik ujemny lub zbliżony do zera. W II kwartale wzrósł o 0,1% kdk, w pierwszym jego dynamika była zerowa, a w IV kwartale roku ubiegłego zanotował sadek o 0,4% kdk. Patrząc na dane oczyszczone jedynie z efektów kalendarzowych (ale już niesezonowych) był to trzeci kwartał z niedodatnią dynamiką PKB.

Te wszystkie statystyczne niuanse nie powinny nam zakrywać istoty rzeczy. A jest taka, że po roku 2017 niemiecka gospodarka w zasadzie stoi w miejscu. W roku 2018 PKB największej gospodarki Europy wzrósł o zaledwie 1%. Rok później odnotowano wzrost o 1,1%. A w 2020 roku niemiecka gospodarka skurczyła się o 3,7%, by urosnąć o 2,6% rok później oraz o 1,8% w roku 2022. W rezultacie indeks realnego PKB (liczonego w cenach stałych z roku 2015) na koniec poprzedniego kwartału wynosił prawie tyle samo co w IV kwartale 2017 roku. Oznacza to, że przez niemal 6 lat niemiecki PKB wzrósł zaledwie o 1,22%. W praktyce jest to stagnacja.

Jest dość prawdopodobne, że ta stagnacja niedługo zamieni się w regularną recesję. Wystarczy, że w IV kwartale PKB Niemiec ponownie odnotuje regres względem kwartału poprzedniego. A to jest w tej chwili scenariusz bazowy wynikający z obserwacji wskaźników PMI, które nie tylko w przypadku Niemiec, ale też całej strefy euro od trzech miesięcy znajdują się na poziomach sygnalizujących spadek aktywności ekonomicznej zarówno w przemyśle jak i sektorze usług.

