PKB: Europa odbiła mocniej niż USA

W trzecim kwartale PKB strefy euro rósł szybciej niż w całej UE, a także w USA. Letnie ożywienie to pokłosie wiosennego załamania, które w państwach wspólnej waluty było silniejsze.

Dynamika PKB strefy euro w trzecim kwartale 2020 r. wyniosła 12,7 proc. w ujęciu kwartalnym. To wynik wyraźnie lepszy od oczekiwań ekonomistów (9,2 proc.). Warto przypomnieć, że w drugim kwartale strefa euro przeżyła kwartalny spadek PKB o 11,8 proc.

Tym razem nieco gorzej wyglądała sytuacja w całej UE, gdzie odnotowano wzrost o 12,1 proc. w ujęciu kwartalnym. W obu obszarach rzecz jasna PKB jest niższy niż rok wcześniej – w strefie euro o 4,3 proc., w UE o 3,9 proc.

Dane o PKB za III kwartał pokazują to, co widzieliśmy już w danych miesięcznych. W Europie dołek recesji był dużo głębszy, ale tempo odbicia - większe. Różnica w stosunku do szczytu cyklu koniunkturalnego jest względnie mała (0,8 pkt. proc.) pic.twitter.com/ANQIybLNNV