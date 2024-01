Czechy wychodzą z recesji. PKB na plusie w poprzednim kwartale

Po pięciu kwartałach ujemnego bądź niemal zerowego wzrostu gospodarka Czech przerwała kiepską passę i zanotowała najlepszy kwartał od 2022 roku.



W IV kwartale 2023 roku produkt krajowy brutto Czech był o 0,2% wyższy niż kwartał wcześniej, kiedy to zanotował spadek o 0,6% kdk – poinformował we wtorek Czeski Urząd Statystyczny (CZSO). Był to rezultat zbieżny z szacunkami ekonomistów.

Był to zarazem najwyższy kwartalny wzrost czeskiego PKB od drugiego kwartału 2022 roku. Co więcej, był to pierwszy kwartał od dłuższego czasu, w którym gospodarka Czech wykazywała oznaki wzrostu. Przez poprzednie pięć kwartałów dynamika PKB była albo ujemna, albo ledwo wychodziła powyżej zera. Dzięki pozytywnemu IV kwartałowi Czechom udało się też uniknąć drugiej technicznej recesji w ciągu zaledwie dwóch lat.

Nadal pod kreską była za to dynamika roczna. Względem IV kwartału roku 2022 czeski PKB był mniejszy realnie o 0,2%. Kwartał wcześniej roczna dynamika PKB wyniosła -0,8% rdr.

Gospodarka Czech jest silnie powiązana z gospodarką Niemiec, która w ostatnich latach przeżywa kryzys. Jest on na tyle poważny, że Niemcy już publicznie nazywane są „chorym człowiekiem Europy”.

Nie znamy jeszcze odczytu PKB dla Polski. Dane za cały 2023 rok GUS opublikuje w środę rano. Z tego raportu ekonomiści będą mogli oszacować rezultat samego IV kwartału. Obecne prognozy mówią o rocznej dynamice PKB rzędu 1,5% rdr wobec zaledwie 0,5% odnotowanych w kwartale trzecim. Natomiast w pierwszym półroczu 2023 polski PKB był realnie niższy niż w analogicznym okresie roku 2022. Oficjalne dane za IV kwartał 2023 roku GUS opublikuje dopiero 15 lutego.