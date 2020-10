PKB Czech też pozytywnie zaskoczył

fot. DAVID W CERNY / Reuters

Pierwsza dane z naszego regionu o dynamice PKB wpisały się w trend pozytywnych zaskoczeń. Podobnie jak na Zachodzie, również w Czech lato było okresem gospodarczego odbicia.

W trzecim kwartale 2020 r. dynamika PKB w Czechach wyniosła 6,2 proc. w ujęciu kwartalnym. To zauważalnie więcej od konsensusu ekonomistów (5 proc.) i oczywiście więcej od fatalnego drugiego kwartału (-8,7 proc.).

Czescy statystycy nie kryją, że obecne odbicie to efekt niskiej bazy. Widać to także po danych rocznych – w porównaniu do trzeciego kwartału 2019 r., czeska gospodarka skurczyła się o 5,8 proc. Również i w tym zakresie ekonomiści spodziewali się gorszego scenariusza (-6,9 proc.).

Czechy są kolejnym krajem, który poinformował o PKB w trzecim kwartale. Dziś rano zrobiły to także Francja i Hiszpania. Jeszcze dziś poznamy dane o Niemiec (10:00), strefy euro (11:00), Włoch (12:00) i Kanady (13:30). Na analogiczne dane z Polski poczekać będziemy musieli do piątku 13 listopada.

MZ