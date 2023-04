PIT za zmarłego małżonka. Podatek można pomniejszyć o ulgi

Śmierć męża nie pozbawia wdowy możliwości wspólnego rozliczenia podatku dochodowego w rocznym Picie. Jednak rodzina nie ma obowiązku wypełniania rocznego zeznania podatkowego. Sprawdzamy, jak rozliczyć PIT po zmarłej osobie.

Rodzina po śmierci jednego z jej członków nie ma obowiązku rozliczania podatku dochodowego po zmarłym we własnym zakresie. Jednocześnie ze wspólnego rozliczenia PIT może skorzystać żyjący małżonek.

Wspólne rozliczenie ze zmarłym mężem

W przypadku śmierci jednego ze współmałżonków osobą upoważnioną do złożenia wniosku jest żyjący współmałżonek, tj. podatnik, który pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a którego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

Od 2022 r. za sprawą "Polskiego ładu" zmieniły się przepisy dotyczące wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Osoba owdowiała może rozliczyć się wspólnie z nieżyjącym małżonkiem nawet w sytuacji, gdy małżeństwo zostało zawarte w trakcie roku podatkowego i w tym samym roku zmarł jeden z małżonków. Oznacza to, że nie musi być spełniony warunek pozostawania w związku małżeńskim przez pełny rok podatkowy.

Osoba pozostająca w związku małżeńskim po śmierci współmałżonka nie jest zobligowana do składania zeznań podatkowych w jego imieniu (zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). PIT zmarłego podatnika zostanie przygotowany przez urzędników urzędu skarbowego, którzy są odpowiedzialni za określenie zobowiązań podatkowych spadkobierców na podstawie wezwania do ustalenia treści zobowiązania podatkowego. Następnie spadkobiercy powinni poinformować organ o przysługujących zmarłemu ulgach i odliczeniach.

Ulgi podatkowe po śmierci współmałżonka

"Mój mąż zmarł w ubiegłym roku. Był chory, posiadał orzeczenie o niepełnosprawności, korzystaliśmy z ulgi rehabilitacyjnej. Czy mogę z niej skorzystać również w rocznym PIT za rok, w którym mąż umarł?" - pyta jedna z czytelniczek Bankier.pl w wiadomości przesłanej na adres redakcji.

Po śmierci współmałżonka żyjący małżonek zachowuje prawo do skorzystania z ulg i odliczeń w rocznym rozliczeniu PIT. Jeśli zmarły małżonek w 2022 roku ponosił wydatki, które kwalifikowałyby się do ulg i odliczeń, spadkobierca ma prawo powiadomić organ podatkowy o tych wydatkach w ciągu 30 dni od otrzymania informacji o dochodzie zmarłego. Wydatki te obejmują np. koszty leczenia i rehabilitacji (tak zwana ulga rehabilitacyjna).

Ulga rehabilitacyjna powinna być ujęta w rocznym rozliczeniu PIT do dnia śmierci małżonka, czyli do momentu, gdy faktycznie były ponoszone wydatki na cele rehabilitacyjne.

Zwrot podatku po zmarłym

To nie koniec pytań dotyczących rocznego rozliczenia PIT po zmarłej osobie. Wynik końcowy rozliczenia może wskazać dwa salda - zwrot pieniędzy lub konieczność dopłaty podatku do urzędu skarbowego.

W każdym przypadku "wynik" rocznego rozliczenia PIT przechodzi na spadkobierców. W praktyce oznacza to, że w przypadku zwrotu podatku dochodowego pieniądze otrzymają osoby dziedziczące bezpośrednio po zmarłym. Natomiast jeżeli trzeba będzie nadpłacić, to spadkobiercy zostaną zobowiązani do uregulowania należności.

Rodzina może uniknąć konieczności zapłaty podatku dochodowego. Danina wchodzi w masę spadkową, którą można odrzucić w ramach postępowania sądowego lub notarialnego.

