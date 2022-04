Kto rozlicza PIT za zmarłego – skarbówka czy rodzina?

fot. nito / / Shutterstock

Śmierć podatnika nie zwalnia z obowiązku złożenia rozliczenia podatku dochodowego. Jednak nie zawsze to rodzina jest zobowiązana do złożenia deklaracji rocznej, w niektórych przypadkach PIT przygotuje fiskus. Sprawdzamy, kto powinien się zająć rozliczeniem podatku dochodowego osoby zmarłej.

Kończy się czas na rozliczenie podatku dochodowego za 2021 r. Podatnicy mają ostatnie dni na uzupełnienie formularzy, wprowadzenie ewentualnych zmian oraz wysłanie ich do właściwego urzędu skarbowego. Sprawdzamy, jakie obowiązki podatkowe ciążą na rodzinie zmarłego podatnika.

PIT za zmarłego

Rodzina zmarłego podatnika nie ma obowiązku rozliczania podatku dochodowego, czytamy w przepisach ustawy o PIT. Formularz podatkowy sporządzają urzędnicy urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania zmarłego podatnika.



Z kolei organ podatkowy informuje spadkobierców o wysokości dochody lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek, lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty.

Śmierć jednego z małżonków

W przypadku śmierci małżonka osobą upoważnioną do złożenia wniosku jest żyjący współmałżonek, a więc podatnik, który pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a którego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego (art. 6a ust. 1 updof).

Prawo do ulg i odliczeń a śmierć podatnika

Współmałżonek może skorzystać ze wspólnego rozliczenia ze zmarłym za rok 2021 r. Wspólne rozliczenie w takiej sytuacji nie wyklucza możliwości skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych. Po śmierci współmałżonka – małżonek żyjący, zachowuje prawo do wspólnego rozliczenia i ma prawo skorzystać z ulg i odliczeń. Jeżeli zmarły małżonek w trakcie 2021 roku poniósł wydatki, które uprawniały go do skorzystania z ulg i odliczeń, żyjący małżonek (spadkobierca) ma prawo do powiadomienia organu podatkowego o wysokości poniesionych wydatków. Rozliczyć można wszystkie ulgi i odliczenia tak jakby podatnik dożył chwili złożenia deklaracji podatkowej.

Zwykle wspólne opodatkowanie odbywa się na wspólny wniosek małżonków wyrażony w zeznaniu podatkowym. W przypadku śmierci jednego z nich osobą upoważnioną do złożenia wniosku jest żyjący współmałżonek, a więc podatnik, który pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a którego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

