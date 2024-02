PIT za 2023 rok. Zmiany, ulgi i odliczenia - podsumowanie webinaru

Zorganizowany 5 lutego 2024 r. webinar PIT za 2023 rok, zmiany, ulgi i odliczenia spotkał się ze sporym zainteresowaniem naszych czytelników. Podczas prezentacji przedstawiliśmy Państwu najważniejsze zmiany, jakie wprowadzono w 2023 roku oraz podpowiadaliśmy, na co zwrócić uwagę rozliczając PIT za 2023 rok.

PIT za 2023 rok – ważne zmiany

Po wielkiej reformie podatkowej nazywanej Polskim ładem w 2023 roku nie było już tak dużych zmian. Jednak te wprowadzone w ubiegłym roku również wpływają na rozliczeniu podatku za 2023 rok i warto je znać. Znacząca zmiana, na jaką należy zwrócić uwagę, to fakt, że nie ma już kryterium dochodowego przy rozliczeniu ulgi prorodzinnej przez rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Druga kluczowa zmiana to bonus dla małżonków rozliczających najem na ryczałcie.

Zmiany te są o tyle istotne, że pozwalają zweryfikować prawo do ulg i wysokość przysługujących odliczeń. Stąd przed przystąpieniem do przygotowania zeznania warto wiedzieć, jakie obowiązują przepisy podatkowe. Warto też sprawdzić ulgi i odliczenia, z których będziemy mogli skorzystać przy wypełnianiu deklaracji.

Rozliczasz PIT skompletuj dokumenty źródłowe

Zanim przystąpimy do rozliczenia z fiskusem musimy zgromadzić dokumenty, na podstawie których przygotujemy PIT. W deklaracji rozliczeniowej musimy bowiem udokumentować przychody i wydatki, które pozwolą na rzetelne przygotowanie deklaracji. Przy etacie sprawa jest łatwa - należy poczekać na PIT-11 od pracodawcy. W przypadku świadczeń z ZUS czy KRUS właściwy PIT dostaniemy od organu rentowego. Najtrudniejsze zadanie przed przedsiębiorcami, oni mają więcej pracy, by przygotować dokumenty do rozliczenia z fiskusem. Potrzebują bowiem i dokumentów dotyczących przychodów i kosztów jak i informacji o odprowadzanych składkach do ZUS.

Fiskus rozliczy PIT przedsiębiorcy, ale trzeba będzie go uzupełnić

Na naszym webinarze zwracaliśmy uwagę na to, że w tym roku po raz pierwszy na przedsiębiorców będzie czekał w e-Urzędzie skarbowym PIT przygotowany przez fiskusa. Jednak deklaracje trzeba będzie uzupełnić i zatwierdzić.

Co trzeba będzie sprawdzić w PIT? Przedsiębiorca będzie musiał w swoim PIT sprawdzić zapewne:

Wysokość kosztów Wysokość przychodów Składki ZUS Zaliczki Ulgi 1,5 % dla OPP

Wspólne rozliczenie podatkowe – to może się opłacić

Mając na uwadze zmiany podatkowe z ubiegłego roku, podwyższoną kwotę wolną od podatku zwracaliśmy w trakcie webinaru uwagę na to, że wielu osobom może się opłacać wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem w przypadku samotnych rodziców. Opcja ta dostępna jest dla tych podatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych.

Ulgi podatkowe i odliczenia

Na naszym webinarze mówiliśmy również o ulgach podatkowych i odliczeniach. Warto zatem przeanalizować ubiegły rok pod kątem przysługujących ulg i odliczeń w PIT. Kiedy mamy dzieci, przysługuje nam ulga prorodzinna, w sytuacji kiedy dokonywaliśmy termomodernizacji być może mamy prawo do ulgi z tego tytułu i sporych odliczeń. W PIT można odliczyć wydatki na internet, rehabilitację czy darowizny.

Dlatego też warto sprawdzić, do jakich ulg podatkowych się kwalifikujemy i skorzystać z przysługujących nam preferencji.

Uwaga na przychody zagraniczne

Jeśli osoba posiada przychody z zagranicy, powinna być świadoma zasad opodatkowania tych dochodów w Polsce. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą mieć znaczenie w tym kontekście. Dlatego też warto zweryfikować czy musimy zapłacić daninę od dochodu uzyskanego za granicą. Może przysługuje nam ulga abolicyjna? Warto sprawdzić to i rozliczyć PIT w programie lub skorzystać z pomocy księgowej lub doradcy podatkowego.

Ważne są terminy

Na webinarze przypomnieliśmy też najważniejsze terminy podatkowe. Do końca lutego powinniśmy otrzymać PIT-11 od pracodawcy. Pamiętajmy też o terminowym rozliczeniu z fiskusem. Większość deklaracji należy złożyć do 30 kwietnia 2024 roku. Osoby, które mają podatek do zapłaty za ubiegły rok muszą go wpłacić wraz ze złożeniem deklaracji, tak by nie powstały zaległości podatkowe. Osoby, którym przysługuje zwrot podatku powinny rozliczyć się elektronicznie dzięki temu szybciej otrzymają nadpłacony podatek.

W trakcie webinaru Pani Beata Boruszkowska odpowiadała też na pytania naszych czytelników. Staraliśmy się odpowiedzieć na wszystkie zadane przez Państwa pytania. Jeżeli jeszcze ktoś chce zadać nam pytanie może to zrobić tutaj, postaramy się odpowiedzieć na zadane pytania i rozwiać wątpliwości związane z PIT za 2023 rok.