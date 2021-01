MF: Limit ulgi abolicyjnej obowiązuje dopiero od dochodów za 2021

Limit przychodów uprawniający do podatku ryczałtowego podwyższony

W 2021 r. wzrośnie do 2 mln euro limit przychodów uprawniający do skorzystania z podatku ryczałtowego, spadną także stawki tego podatku. Jednocześnie ograniczona zostanie tzw. ulga abolicyjna adresowana do części Polaków pracujących za granicą.