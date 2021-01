Do kiedy należy rozliczyć PIT za 2020 r.?

fot. Studio Harmony / Shutterstock

Zbliża się czas rozliczeń podatkowych za 2020 r. Sprawdzamy, do kiedy należy rozliczyć się z fiskusem oraz datę, od której można składać formularze PIT.

Zeznania podatkowe za rok 2020 będzie można składać od 15 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. Wyjątkiem od tej zasady jest PIT-28, który należy rozliczyć do 1 marca 2021 r. Podatnicy mają do wyboru kilka rodzajów formularzy rozliczeniowych, które uzależnione są od kategorii uzyskanego przychodu:

PIT-37 – dla osób osiągających przychody wyłącznie za pośrednictwem płatników. Podatnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych ,

– dla osób osiągających przychody wyłącznie za pośrednictwem płatników. Podatnicy zatrudnieni na podstawie czy , PIT-36 – dla osób, które osiągnęły przychód bez pośrednictwa płatnika, m.in. przedsiębiorcy ,

– dla osób, które osiągnęły przychód bez pośrednictwa płatnika, m.in. , PIT-36L – dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą , rozliczających podatek liniowy ,

– dla przedsiębiorców prowadzących , rozliczających , PIT-28 – dla osób rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, m.in wspólnicy w spółkach jawnych oraz cywilnych , przedsiębiorcy prowadzący własną firmę ,

– dla osób rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, m.in , przedsiębiorcy prowadzący , PIT-38 – dla podatników, którzy osiągnęli przychód z tytułu zbycia papierów wartościowych , udziałów w spółkach, pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z ich tytułu.

– dla podatników, którzy osiągnęli przychód z tytułu , udziałów w spółkach, pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z ich tytułu. PIT-39 – dla osób, które uzyskały przychody z tytułu prywatnego zbycia nieruchomości lub realizacji praw związanych z nieruchomościami.

Formularze PIT można składać tradycyjnie podczas wizyty w odpowiednim urzędzie skarbowym, wysłać pocztą na adres urzędu, rozliczyć online (m.in. na pośrednictwem usługi "Twój e-PIT") lub złożyć pismo w administracji zakładu karnego, lub aresztu śledczego w przypadku osób pozbawionych wolności oraz urzędzie konsularnym w przypadku osób przebywających za granicą.

Kiedy zwrot podatku za 2020 r.?

Urząd skarbowy ma 45 dni na zwrot nadpłaty podatku w przypadku zeznania złożonego drogą elektroniczną. Natomiast osoby, które wybiorą rozliczenie PIT w wersji papierowej, poczekają do trzech miesięcy na zwrot środków. Szybsze złożenie formularza gwarantuje szybszy zwrot pieniędzy.

Od 2019 roku podatnicy mogą korzystać z platformy podatkowej Ministerstwa Finansów "Twój e-PIT". Podatnicy mogą zalogować się do rządowej usługi online za pomocą Profilu Zaufanego lub po wpisaniu danych umożliwiających identyfikację. Na stronie można sprawdzić zgodność formularza PIT wypełnionego przez Krajową Administrację Skarbową i zatwierdzić go.

DF