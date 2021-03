Coraz więcej Polaków płaci wyższy podatek dochodowy

fot. SMEEitz / Shutterstock

Około 1,2 mln podatników było objętych 32 proc. stawką PIT w 2019 r. To ponad 3 razy więcej osób niż dekadę temu. W ten sposób postępowała realna podwyżka opodatkowania.

Ponad 1,2 mln Polaków było objętych najwyższą 32 proc. stawką podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r., wynika z danych resortu finansów. Jeszcze dziesięć lat temu daninę według wyższej stawki płaciło 387 tys. podatników. W ciągu ostatniej dekady wysokość stawki podatkowej nie została zmieniona.

Wyższy PIT nawet od 9 tys. zł brutto

Natomiast wynagrodzenia Polaków rosną. W 2009 roku średnia pensja wynosiła 3100 zł, z kolei w 2019 r. przeciętnie pracownicy zarabiali 4 918,17 zł, podaje ministerstwo finansów. W rezultacie coraz więcej podatników trafia do drugiego progu podatkowego, ponieważ w ciągu roku przekracza "granicę bogactwa", czyli 85 528 zł. Kwota ta nie dotyczy wysokości wynagrodzenia brutto (jak czasem mylnie jest interpretowana) – to wysokość podstawy do opodatkowania, czyli po uwzględnieniu składek ZUS, kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty wolnej od podatku.

W pierwszej kolumnie jest pensja brutto, w ostatniej kwota netto. W grudniu zaliczka na podatek wynosi 1 332 zł. / Bankier.pl

"Postępująca, realna podwyżka PIT trwa już od wielu lat, choć jego stawki nie rosną" - czytamy w "Rzeczpospolitej". Fiskus może uznać za "bogatego" podatnika zarabiającego miesięcznie około 9 tys. zł brutto, czyli 6 435,15 zł netto (przy założeniu podstawowych parametrów - przyp. red.). W takiej sytuacji podatnik przekroczy 85 528 zł w grudniu, oznacza to, że większy podatek zapłaci za nadwyżkę dochodów (ponad 85 528 zł) w ostatnim miesiącu roku – jego dochód netto z 6 435,15 zł obniży się do 5 735,15 zł.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę sytuację, w której podatnik zarabia około 12 tys. zł brutto miesięcznie, to już we wrześniu może on przekroczyć 85 528 zł podstawy do opodatkowania. Wtedy zapłaci wyższy podatek od nadwyżki za część września, cały październik, listopad i grudzień.

Do "granicy bogactwa" pracownik opodatkowany jest stawką 17 proc. Natomiast po przekroczeniu odprowadzany jest podatek w wysokości 32 proc. Na wysokość podstawy opodatkowania wpływają również ulgi podatkowe m.in. ulga na internet, na dziecko, termomodernizacyjna oraz rehabilitacyjna, na które mogą spowodować jej obniżenie.

PIT 2021 – do kiedy czas na rozliczenie?

Podatnicy mają czas na uregulowanie swoich zobowiązań w fiskusem do 30 kwietnia 2021 r. Rozliczenie PIT można przygotować w tradycyjny sposób, wypełniając papierowy druk oraz wysyłając go na adres odpowiedniego urzędu skarbowego. Podatnicy mogą skorzystać z rządowego programu "Twój e-PIT", nie jest on jednak wolny od błędów, oraz komercyjnych oprogramowań – jednym z nich jest program e-pity firmy e-file – sprawdź wersję online.

DF