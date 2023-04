PIT rozliczany na Facebooku? Uważaj, komu powierzasz swoją deklarację podatkową

Sezon rozliczeń podatkowych trwa. W tym roku na wielu forach internetowych użytkownicy powierzają swoje rozliczenia nieznajomym osobom, które ogłaszają, że rozliczą zeznania. Jakie czają się za tym ryzyka? I kto poniesie odpowiedzialność za błędne rozliczenie podatkowe?

fot. Mongta Studio / / Shutterstock

PIT rozliczany na Facebooku

Na Facebooku powstało wiele grup podatkowych, których administratorzy proponują rozliczenie podatku za 2022 r. Nie brakuje ogłoszeń, w których oferowana jest płatna pomoc, niektóre osoby rozliczają zeznania podatkowe za 1,5 proc. podatku dla OPP. Nie wszyscy rozliczający wystawiają faktury czy rachunki za swoje usługi. I nie każdy daje też gwarancje tego, że ma wiedzę i kompetencje dokonania naszego rozliczenia podatkowego.

Czy takie rozliczenie nie jest ryzykowne? W naszych dokumentach źródłowych, jak PIT-11 czy dokumentach pozwalających na odliczenia, znajdują się dane wrażliwe. NIP pracodawcy, nasze dane adresowe, informacje o naszych dochodach, PESEL czy dane naszych dzieci. Podawanie tych danych może być ryzykowne. Trzeba pamiętać o tym, komu udostępniamy nasze dane osobowe. Mogą one trafić w niepowołane ręce i być źródłem problemów.

Ile kosztuje rozliczenie PIT?

Ceny, jakie trzeba zapłacić za rozliczenie roczne, za 2022 r. są zróżnicowane. W zależności od miejsca w Polsce jak i tego, kto dokonuje rozliczenia, wahają się w przedziale od 50 do 500 zł, w przypadku zeznania wypełnianego przez biuro rachunkowe. Droższe jest rozliczenie wspólne, odliczenie ulg podatkowych czy rozliczenie przychodów z działalności gospodarczej. Warto jednak przemyśleć komu powierzamy przygotowanie zeznania, kiedy sami nie potrafimy się rozliczyć.

Często wątpliwości może rozwiać pomoc programu do rozliczeń. Warto też w przypadku większych problemów z zeznaniem podatkowym sięgnąć po pomoc księgowej lub doradcy podatkowego. Zlecenie rozliczenia osobie, której nie znamy, może nieść ryzyka. Za błędy odpowiemy my, bo to my ponosimy odpowiedzialność za nasz PIT.

Księgowa i doradca podatkowy posiadają OC

Kiedy nie wiemy, jak rozliczyć nasz PIT, warto powierzyć rozliczenie księgowej, zlecić to biuru rachunkowemu czy doradcy podatkowemu. Najczęściej w takich miejscach pracownicy posiadają polisę OC, w przypadku błędu będziemy mieli możliwość dochodzenia roszczeń za taki błąd. Rozliczenie w mediach społecznościowych czy na forum internetowym nie zawsze będzie dobrym pomysłem.

Rozliczenie za 2022 r.

Za 2022 rok możemy rozliczyć się samodzielnie, w programie rządowym lub za pomocą wybranego programu, np. e-pity.pl. Trzeba pamiętać o terminowym wypełnieniu obowiązku i rozliczeniu zeznania do 2 maja 2023 r. Kiedy mamy problem, warto sięgnąć po pomoc fachowca i osoby sprawdzonej.

Jak podaje dostawca programu e-pity.pl, usługa Twój e-PIT nie jest automatyczną metodą rozliczenia podatkowego. Nie jest również wbrew powszechnej opinii jedyną wyłączną i dopuszczalną przez przepisy formą rozliczenia PIT za 2022 w 2023 roku.

Jest to z pewnością ułatwienie, jednak warto sprawdzić co zostało dla nas przygotowane w e-Urzędzie Skarbowym. Dodatkowo program nie uwzględnia wszystkich ulg podatkowych i odliczeń. Stąd warto rozliczyć się w programie, który jest bardziej intuicyjny. Rozliczenie przez internet daje nam też możliwość szybszego otrzymania zwrotu podatku.