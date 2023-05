PIT po terminie. Sprawdź, co grozi za spóźnienie się z rozliczeniem z fiskusem za 2022 rok

Skarbówka jest do przodu o 3 mld zł na zwrocie podatku. Tyle "zarobiła" dzięki inflacji Billboardy z hasłem "Dzięki rządowej obniżce PIT miliony Polaków otrzymało zwrot podatku. Zwroty, które cieszą" wywoła burzę. "To oszustwo! Zabrać ludziom 100 zł. Oddać 60 złotych, a za resztę zrobić kampanie propagandową. W tej sprawie kieruję zawiadomienie do prokuratury" - poinformował Cezary Tomczyk, wiceprzewodniczący PO.