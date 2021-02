Nawet 1540 zł do odliczenia za internet dla małżonków

fot. Nuchylee / Shutterstock

Małżonkowie mogą odliczyć łącznie do 1540 zł wydatków na internet. Ulga dostępna jest dla osób rozliczających się na drukach PIT-36, PIT-37, PIT-28. Ustawodawca przewidział limit w korzystaniu.

Zbliża się czas rozliczeń podatkowych za 2020 r. Podatnicy mają do wyboru szereg odliczeń, które pomniejszą wysokość podatku do zapłaty. Jedną z nich jest ulga na internet – jednorazowa do odliczenia w ciągu dwóch lat następujących po sobie.

Ulga na internet – dla kogo?

Jak działa ulga na internet? Odliczenie przewidziane jest dla osób, które korzystają z sieci internetowej zarówno w telefonie komórkowym, laptopie, jak i kafejce internetowej. Sam zakup nie musi być udokumentowany (nie trzeba posiadać faktury). Podatnicy muszą posiadać dokument stwierdzający faktyczne poniesienie wydatku, nie tylko zamówienie usługi lub korzystanie z niej.

Z ulgi na internet można skorzystać jednorazowo wyłącznie w ciągu dwóch następujących po sobie lat. Warunkiem zastosowania odliczenia jest brak wcześniejszego korzystania z ulgi internetowej. Przykładowo podatnik, który w 2021 roku chce skorzystać z ulgi na internet podczas rozliczania PIT za 2020, może odliczyć maksymalnie 760 zł w tym roku oraz 760 zł kolejnym. Ulga nie może być "rozbita" na 2021 i 2025 rok.

Natomiast małżonkowie, którzy chcą skorzystać z ulgi internetowej, mogą odliczyć po 760 zł w ciągu pierwszego i drugiego roku. W praktyce oznacza to, że razem mogą skorzystać z ulgi do kwoty 1540 zł w ciągu jednego roku podatkowego.

Z kolei jeżeli podatnik w jednym roku odliczy 500 zł z przysługujących mu 760 zł to "niewykorzystana" ulga nie przychodzi na kolejny rok. Ulgę internetową należy ująć w podstawowym zeznaniu podatkowym za dany rok:

Dodatkowo do każdego z wymienionych zeznań PIT należy wypełnić załącznik PIT/O. Na jego podstawie podatnik wypełnia PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28. Więcej na temat rozliczania ulgi na internet można przeczytać w artykule "Ulga na Internet".

