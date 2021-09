PIT: Turcja, Grecja, Bułgaria i Egipt - ulubione kierunki wyjazdów zagranicznych Polaków w 2021 r.

fot. Alexandros Michailidis / / Shutterstock

Turcja, Grecja, Bułgaria i Egipt były w tym roku ulubionymi kierunkami organizowanych przez biura podróży wyjazdów zagranicznych Polaków - wynika z raportu "Zagraniczne wakacje Polaków 2021" Polskiej Izby Turystyki. Izba podaje, że ponad 75 proc. turystów wybrało hotele 5- i 4-gwiazdkowe.

Według Polskiej Izby Turystyki o rozmiarach ruchu turystycznego przed sezonem letnim 2021 decydowały przede wszystkim możliwości przemieszczania się, zamknięcie granic oraz ograniczenia w dostępności bazy noclegowej dla turystów, a nie jak w latach poprzednich - czynniki sezonowe (pogoda, okres ferii, świąt, wakacji szkolnych, itp.).

"Dzięki wprowadzeniu Unijnego Certyfikatu COVID (UCC), zniesieniu obostrzeń w krajach będących tradycyjnie ulubionymi kierunkami Polaków, mieliśmy do czynienia z boomem rezerwacyjnym już od końca maja 2021" - wskazali eksperci PIT, prezentując raport "Zagraniczne wakacje Polaków 2021" oparty na danych za okres od 1 czerwca do 30 września 2021 r. zebranych od trzech multiagentów internetowych: Fly.pl, Travelplanet.pl i Wakacje.pl.

W ocenie Izby dzięki sezonowi letniemu branża turystyczna, a przynajmniej ta jej część, która oferuje wyjazdy zagraniczne, złapała oddech. "Mimo że sprzedaż w segmencie wyjazdów zagranicznych z biurami podróży ruszyła na dobre dopiero w maju, po zniesieniu krajowych obostrzeń, a do początków lipca niejasna była sytuacja związana ze swobodą podróżowania w Europie i na kierunkach uznawanych za tradycyjne cele wakacyjnych wyjazdów Polaków - zainteresowanie wypoczynkiem było tak wysokie, że prawie udało się osiągnąć wielkości podobne do lat sprzed pandemii" - wskazano w raporcie.

Jak zaznaczył prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski, tegoroczny raport potwierdza, że polski turysta jest ciekawy świata, coraz bardziej otwarty na nowe kierunki i doświadczenia. "Nie szuka najtańszego hotelu, potrafi docenić jakość. Wskazują na to badania przeprowadzone w lipcu przez European Travel Commission zaprezentowane przez POT (Polską Organizację Turystyki - PAP). Wśród krajów europejskich Polacy znaleźli się na czele, jeśli chodzi o plany dotyczące wyjazdów wypoczynkowych" - wskazał.

Podkreślił, że zainteresowanie wyjazdami jest ogromne, a w momencie, gdy pojawiają się informacje o luzowaniu obostrzeń, sprzedaż idzie w górę. "Tak było np. z Turcją, kiedy rząd ogłosił, że przy powrocie z tego kraju obowiązują te same zasady, co przy wjeździe ze strefy Schengen, z Egiptem, kiedy osoby zaszczepione zostały zwolnione z obowiązku wykonywania testów PCR, Bułgarią, kiedy badania PCR zostały uzupełnione o testy antygenowe czy Hiszpanią, która przestała wymagać od Polaków dodatkowych zaświadczeń" - podał.

Grzegorz Bosowski z Fly.pl dodał, że uruchomiona wiosną możliwość zaszczepienia się przeciw COVID-19 sprawiła, że na przełomie kwietnia i maja klienci rozpoczęli masowe kupowanie letnich wyjazdów. "Sprzedaż, która w latach przed pandemią rozpoczynała się jesienią poprzedniego roku, w tym sezonie skumulowana została w kilku miesiącach wakacyjnych. We Fly.pl tego lata uzyskaliśmy wyniki lepsze niż w roku 2019" - ocenił.

Jak podała PIT, preferencje klientów biur podróży w porównaniu z najlepszymi latami w polskiej turystyce wyjazdowej nie uległy w tym roku wielkim zmianom. "Daleko jednak bardziej znacząca jest pozycja Polski, która po raz pierwszy znalazła się w pierwszej dziesiątce najbardziej popularnych kierunków rankingu. Odsetek krajowych wakacji kupowanych w biurach podróży wzrósł sześciokrotnie, choć zdajemy sobie sprawę, że i tak nie odzwierciedla on do końca rzeczywistej pozycji naszego kraju w turystycznych preferencjach" – zaznaczył prezes Travelplanet.pl Radosław Damasiewicz.

Według autorów raportu ceny zagranicznych wakacji nieco poszły w górę, choć mógł to być również wpływ braku atrakcyjnych, tańszych ofert w końcówce sezonu. Średnio Polacy wydawali prawie 6660 zł, czyli o 277 zł więcej niż w roku 2019. Natomiast koszt jednostkowy imprezy był wyższy jedynie o 72 zł - podano.

Tegoroczne wakacje z biurami podróży spędzaliśmy w większym gronie i w bardziej komfortowych warunkach niż w 2019 roku, co widać po wzroście sprzedaży ofert all inclusive i wakacji w hotelach o najwyższym, 5-gwiazdkowym standardzie. "Turyści chcieli najwyraźniej powetować sobie miesiące lockdownu. Inna rzecz, że takie luksusowe wakacje w tym sezonie kosztowały mniej niż przed dwoma laty" – ocenił Damasiewicz.

Jak zaznaczył, ewidentnie podniósł się standard wakacyjnego wypoczynku: duży wzrost rezerwacji hoteli 5-gwiazdkowych, gdzie wypoczywała niemal jedna trzecia klientów biur podróży, i jednoczesny spadek popularności hoteli 3-gwiazdkowych. W tym roku to już ponad trzy czwarte turystów wypoczywało w obiektach 4- i 5-gwiazdkowych (77,3 proc.). Ten wzrost standardu to "efekt Turcji i Egiptu" – w tych właśnie krajach turyści rezerwują najlepsze hotele w opcji all inclusive, utarło się bowiem przekonanie, że tam uzyskają najlepszy stosunek jakości oferty z górnej półki do jej ceny.

Zdaniem prezesa serwisu Wakacje.pl Dariusza Górznego, pandemia przyniosła jeszcze jedną zmianę: wydłużył się okres obsługi klienta, bo kupujący mają więcej pytań o zasady wyjazdu i powrotu, rodzaje testów, niezbędne dokumenty czy sytuację w odwiedzanych krajach. "Branża zderzyła się też z problemem utrzymania zaufania do podróżowania" - wskazał. (PAP)

