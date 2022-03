Podatek po sprzedaży nieruchomości. Kiedy trzeba go zapłacić, kto może uzyskać zwolnienie?

fot. marcinm111 / / Shutterstock

Sprzedaż nieruchomości, odpłatne zbycie lokalu użytkowego, mieszkania w bloku lub gruntu trzeba wykazać w rozliczeniu rocznym PIT oraz uregulować rozrachunki z fiskusem. Podatek od sprzedaży nieruchomości można „obejść” – transakcja, która odbyła się pięć lat po zakupie, jest zwolniona z daniny.

Podatek od sprzedaży nieruchomości należy rozliczyć z fiskusem za pośrednictwem PIT-39. Właściciele mogą skorzystać z kilku opcji umożliwiających zwolnienie z konieczności opłacania podatku od sprzedaży nieruchomości. Jednym z nich jest odpowiedni okres czasu, który musi minąć pomiędzy datą nabycia budynku mieszkalnego a transakcją. Są również inne przepisy, na podstawie których nie trzeba płacić podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości. Jak można zmniejszyć lub uniknąć zapłaty podatku? Z jakich odliczeń można skorzystać? Wyjaśniamy.

Kto musi zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości?

Podatek od sprzedaży nieruchomości opłacają osoby, które dokonały odpłatnego zbycia nieruchomości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym zobowiązane do zapłaty daniny są osoby fizyczne, które osiągnęły przychód z tytułu odpłatnego zbycia:

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu, lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Podstawę opodatkowania stanowi dochód, czyli przychód po odjęciu kosztów uzyskania. Podatnik osobno ustala zarówno przychód, jak i koszty.

Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości?

Stawka podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości wynosi 19 proc. od uzyskanego dochodu. Obowiązuje ona w sytuacji, gdy podatnik dokonał transakcji przed upływem 5 lat od daty jej nabycie. W tym miejscu warto zaznaczyć, że mówiąc o 5 latach, mamy na myśli lata podatkowe, a nie kalendarzowe. W praktyce oznacza to, że od momentu zakupu nieruchomości liczy się okres 5 lat od końca roku kalendarzowego do odpłatnego zbycia nieruchomości. Jeżeli minęło 5 lat, to można skorzystać ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości.

Podatek od sprzedaży nieruchomości – zwolnienie

Polskie prawa podatkowe, a dokładnie mówią ustawa o podatku dochodowym, przewiduje jeszcze jedną możliwość dla osób, które sprzedały nieruchomość przed upływem 5 lat podatkowych. Uniknąć podatku od nieruchomości można w sytuacji, gdy podatnik pieniądze otrzymane ze sprzedaży mieszkania lub domu w całości przeznaczył na własne cele mieszkaniowe.

Do wydatków na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych zalicza się m.in. wydatki na: nabycie budynku mieszkalnego, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego oraz na budowę, adaptację czy też remont własnego budynku mieszkalnego, bądź lokalu mieszkalnego.

Wydatki na własne cele mieszkaniowe w Interpretacji ogólnej MF

Przy wypełnianiu deklaracji odnośnie podatku od sprzedaży nieruchomości może pojawić się wiele pytań, o jakiego to rodzaju wydatki kwalifikują się do tej kategorii. Wydana interpretacja ogólna Ministra Finansów dotyczy kwalifikacji na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatków poniesionych na zakup i montaż:

kuchenki gazowej, kuchenki elektrycznej lub gazowo-elektrycznej, płyty indukcyjnej, płyty ceramicznej, piekarnika, zmywarki, pralki, lodówki – w zabudowie lub wolnostojących,

szafki stanowiącej element mocowania umywalki będącej kompletem z tą umywalką,

oświetlenia sufitowego i ściennego wewnętrznego, w tym taśm LED i oczek halogenowych, z wyłączeniem lamp wolnostojących,

okapów kuchennych – wyciągów i pochłaniaczy, w tym okapu podszafkowego,

mebli, które charakteryzuje trwały związek z obiektem budowlanym lub jego częścią (lokalem), wykonanych na indywidualne zlecenie, tj. szafy wnękowe, pawlacze, zabudowa garderoby,

mebli w zabudowie kuchennej.

Wskazane powyżej wydatki zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów mieszczą się w pojęciu wydatków na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy PIT.



Wydana interpretacja pozwala podatnikom na zmniejszenie ostatecznego podatku do zapłaty lub nawet umożliwią pełne zwolnienie z tego podatku.

Podatek od sprzedaży nieruchomości rozlicza się w „standardowym terminie”. Formularz podatkowy PIT-39 należy złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia 2022 r. we właściwym urzędzie skarbowym. W tym roku ostatni dzień na przesłanie deklaracji wypada w sobotę, w związku z tym podatnicy mają czas do 2 maja 2022 r. na złożenie PIT-39.

Jak rozliczyć podatek od sprzedaży nieruchomości?

Osoby, które dokonały sprzedaży mieszkania, domu, działki lub innego rodzaju nieruchomości określonej w ustawie w okresie krótszym niż 5 lat od daty zakupu mają obowiązek wypełnić roczne rozliczenie podatkowe do 2 maja 2022 r. W deklaracji podatkowej PIT-39 należy wykazać dochody uzyskane w ramach odpłatnego zbycia nieruchomości. Można zrobić to tradycyjnie na papierowym formularzu lub korzystając z komercyjnego programu do rozliczania.

Sprzedaż nieruchomości łatwa w rozliczeniu w programie epity

Podatek PIT zobowiązane są zapłacić osoby fizyczne, które dokonały sprzedaży nieruchomości w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub jego wybudowanie. Warto przy tym mieć na uwadze, że okres 5 lat liczyć należy od końca roku podatkowego, w którym sprzedawana nieruchomość została nabyta. Oznacza to, że w deklaracji PIT-39 za 2021 rok ujmie się wyłącznie nieruchomości nabyte lub wybudowane po 31 grudnia 2015 r. Przychód z nieruchomości nabytych lub wybudowanych do dnia 31 grudnia 2014 r., nie podlega uwzględnieniu w deklaracji PIT.

Podatek od sprzedaży nieruchomości - jak policzyć?

Sposób obliczenia należnego podatku PIT od sprzedaży nieruchomości przedstawiło Ministerstwo Finansów w wydanym przez siebie biuletynie. Jak radzi resort, podatek PIT obliczany jest od dochodu.

Dochód oblicza się tak: w pierwszej kolejności uzyskany przychód pomniejsza się o koszty odpłatnego zbycia. Przychód w tej wysokości wykazuje się w zeznaniu rocznym. Tak obliczony przychód pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu. Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się koszty nabycia i wytworzenia (wybudowania) zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego (np. prawa wieczystego użytkowania gruntów). Jeżeli zbywana nieruchomość lub prawo majątkowe zostały nabyte w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, kosztem uzyskania przychodów jest kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn - w takiej części, w jakiej wartość zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego przyjęta do opodatkowania podatkiem od rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania tym podatkiem.

Resort finansów wskazuje również, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest ich wartość wyrażona w cenie, zawartej w umowie – pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia np. opłaty notarialne.

Ewelina Czechowicz, Dominika Florek