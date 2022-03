Zbliża się ważny termin dla osób, które zarobiły na giełdzie. Nie zapomnij o podatku

fot. Darios / / Shutterstock

Zarobiłeś na sprzedaży akcji lub innych instrumentów finansowych w 2021 r.? Nie zapomnij rozliczyć się z fiskusem. W deklaracji PIT-38 należy wykazać osiągnięty zysk lub stratę. W przypadku tej pierwszej opcji wystąpi obowiązek zapłaty podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19 proc.

Podatnicy, którzy w zeznaniu rocznym rozliczają dochody kapitałowe mają czas na złożenie formularza podatkowego do dnia 2 maja 2022 r. (poniedziałek). PIT-38 składają wyłącznie osoby prywatne.

Podatek na podstawie PIT-8C

PIT-38 wypełniany jest z reguły na podstawie druku PIT-8C dostarczanego przez podmiot obsługujący rachunek maklerski podatnika. Dokument ten wystawiany jest i dostarczany przez domy maklerskie oraz brokerów podatnikowi w terminie do końca lutego. Instytucje wysyłają także deklarację do urzędów skarbowych. PIT-8C może być przekazany elektronicznie (np. w wiadomości e-mail) lub w wersji papierowej (listownie lub osobiście).

Formularz PIT-8C jest podsumowaniem transakcji wykonanych przez inwestora w poprzednim roku podatkowym. Wystawiany jest przez biura maklerskie jeżeli podatnik dokonywał sprzedaży. W sytuacji, gdy inwestujący w 2021 r. jedynie kupował np. akcji to nie otrzyma on PIT-8C. Nie ma znaczenia, czy cena instrumentu finansowego w tym czasie wzrosła. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego występuje dopiero w momencie sprzedaży.

Posiadacze kilku rachunków inwestycyjnych do urzędu skarbowego wysyłają tylko jeden PIT-38. W formularzu należy zsumować odpowiednie pozycje z druków PIT-8C i na tej podstawie sprawdzić, czy w rozliczeniu rocznym inwestor osiągnął zysk czy stratę. W przypadku straty, pomimo braku obowiązku płacenia podatku dochodowego, inwestor ma obowiązk wysłania formularza PIT-38 do urzędu skarbowego.

Druk PIT-8C stanowi podstawę do przygotowania PIT-38 oraz obliczenia wysokości podatku dochodowego do zapłaty - jego wysokość to 19 proc. od zysków kapitałowych.

Formularz PIT-38, zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wypełniają osoby, które w ubiegłym roku podatkowym uzyskały przychody pochodzące z następujących źródeł:

z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (tzw. sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach z osobowością prawną,

z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach prawa handlowego mających osobowość prawną (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną) albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,

z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej (wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną).

W sytuacji, gdy sprzedaż udziałów odbywa się poza rachunkiem inwestycyjny to na podatniku spoczywa obowiązek samodzielnego wykazania przychodu w PIT-38. Warto pamiętać, ze podatnicy nie mają możliwości łącznego wypełnienia PIT-38 wraz z małżonkiem. Każda osoba w związku rozlicza się indywidualnie.

