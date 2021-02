Kończy się czas na rozliczenie PIT-28 dla ryczałtowców

fot. Stokkete / Shutterstock

Przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu oraz wynajmujący mieszkania lub posiadający podobne umowy muszą się śpieszyć z wypełnieniem druków podatkowych PIT-28 oraz PIT-28S. Ostateczny termin na wysłanie formularzy upływa 1 marca.

Do kiedy PIT-28? Podatnicy mają czas na złożenie zeznania podatkowego do końca lutego 2021 r. W tym roku 28 lutego wypada w niedzielę, w związku z tym osoby rozliczające się na formularzu PIT-28 oraz PIT-28S muszą założyć druki podatkowe do 1 marca 2021 r.

Rozliczenie PIT-28 jest z krótszym terminem niż pozostałe deklaracje np. PIT-37, PIT-36 czy PIT-36L – na ich wypełnienie podatnicy mają czas do 30 kwietnia. Kto składa formularz PIT-28 oraz PIT-28S? Zeznanie podatkowe PIT-28 wypełniają osoby, które:

korzystają z opodatkowania ryczałtem oraz

oraz mają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (np. działalność indywidualna, spółki: cywilna, jawna), z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub podobnych umów, ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu.

Natomiast zeznanie podatkowe PIT-28S składają: zarządcy sukcesyjni przedsiębiorstw oraz osoby wykonujące czynności zachowawcze za zmarłego przedsiębiorcę (do czasu ustanowienia zarządcy sukcesyjnego). Zeznanie podatkowe PIT-28 można złożyć:

w urzędzie,

listownie,

elektronicznie.

Składając formularz PIT-28 w usłudze "Twój e-PIT", podatnicy muszą zatwierdzić przygotowany przez Ministerstwo Finansów druk. Inaczej niż w przypadku podatników rozliczających się na PIT-37, gdzie druk zostanie automatycznie zaakceptowany 30 kwietnia.

PIT-28 bez części ulg

Osoby wybierające opodatkowanie ryczałtem nie mają możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodów oraz korzystania z odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej, ulgi B+R oraz ulgi IP BOX. Natomiast podatnicy mogą odliczyć m.in.: składki na ZUS, ubezpieczenie zdrowotne, darowiznę na cele pożytku publicznej, ulgę mieszkaniową, za darowiznę krwi.

Warto pamiętać, że przychody opodatkowane ryczałtem nie łączą się z przychodami (dochodami) z innych źródeł podglądających opodatkowaniu. Więcej na temat PIT-28 przeczytać można w artykule "PIT-28, czyli zeznanie z najkrótszym terminem do złożenia".

