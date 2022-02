Kończy się czas na rozliczenie przychodów z najmu prywatnego

fot. Zbigniew Guzowski / / Shutterstock

Zbliża się ostateczny termin na złożenie PIT-28 przez osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego i wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania. Podatnicy mają czas do końca lutego 2022 r.

Osoby otrzymujące przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze (czyli z tzw. najmu prywatnego) mają czas do 28 lutego 2022 r. na złożenie PIT-28. Mogą zrobić to online za pośrednictwem rządowej usługi "Twój e-PIT" lub programu komercyjnego. PIT można także przekazać do właściwego urzędu skarbowego listownie lub osobiście.

PIT-28 od najmu

Kwota "podatku z najmu prywatnego" uzależniona jest od łącznej wysokości przychodów, które z tego tytułu otrzymał podatnik w ciągu poprzedniego roku. Stawka ryczałtu ewidencjonowanego wynosi odpowiednio:

8,5 proc. przychodów do kwoty 100 tys. zł.,

do kwoty 100 tys. zł., 12,5 proc. przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł.

Przy wypełnianiu formularza podatkowego warto pamiętać, że osoby rozliczające się na PIT-28 mają możliwość przekazania 1 proc. podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP). W tym celu w deklaracji podatkowej należy wskazać wybraną instytucję, do której mają trafić środki pieniężne oraz jej nr KRS.

Przychody z najmu a skala podatkowa

Przychody z tytułu najmu mieszkania, działki lub umowy o podobnym charakterze można także rozliczyć korzystając ze skali podatkowej - 17 proc. lub 32 proc. W takim przypadku podatek należny od dochodów z najmu prywatnego opodatkowanych na zasadach ogólnych podatnik wykaże w zeznaniu PIT- 36 i wpłaci w kwocie, która wynika z tego zeznania.

Polski ład a podatek do najmu prywatnego

Od 1 stycznia 2023 r. w życie wejdą nowe przepisy dotyczące opodatkowania przychodów z najmu prywatnego. Na ich podstawie jedyną dopuszczalną formą będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Pierwotnie planowano, że nastąpi to już 1 stycznia 2022, jednak datę zmieniono w trakcie prac parlamentarnych. Na mocy przepisu przejściowego podatnicy, którzy osiągną przychód od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. z najmu prywatnego mogą zatem stosować formy opodatkowania obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 roku, przypomina Ministerstwo Finansów.

DF