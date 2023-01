Fiskus policzy ulgę dla klasy średniej w PIT za 2022. Kto z niej skorzysta?

Od stycznia do lipca 2022 r. w systemie podatkowym funkcjonowała ulga dla klasy średniej. Preferencja miała neutralizować negatywne zmiany w zakresie odliczania składki zdrowotnej, która de facto stała się podatkiem zdrowotnym i nową daniną nałożoną na podatników. Po obniżce PIT-u do 12 % obciążenia podatkowe nie wróciły do stanu z 2021 r. Teraz temat ulgi dla klasy średniej wraca. Kto skorzysta z takiego rozliczenia? Wyjaśniamy.

Już rok temu było sporo emocji wokół złożonego algorytmu, który powodował gęsią skórkę u niejednej księgowej. Po namyśle resort finansów ulgę z "Polskiego ładu" jednak wykreślił. Teraz wraca ona niczym bumerang, ponieważ jej likwidacja nie jest do końca korzystna - są tacy, którzy korzystając z tej preferencji, mogli zapłacić niższy podatek.

Bonusem ma być fakt, że to nie my ją będziemy liczyć, a zrobi to fiskus. Co więcej udostępni on narzędzie, które pozwoli weryfikować, czy z preferencji możemy skorzystać, oraz odda tym, którzy stracili na zmianach różnicę.

"Polski ład" i ulga dla klasy średniej

Reforma podatkowa wprowadzana w pośpiechu, tak by zdążyć przed 1 stycznia 2022 r., przyniosła konieczność wprowadzenia zmian i poprawek do "Polskiego ładu". Prawo zmieniło się w trakcie roku wbrew zasadzie pewności prawa i zaufania obywateli do państwa. Rządzący wprowadzając lipcowe zmiany, z pewnością chcieli zapobiec dopłatom do PIT-u w 2023 r. Jednak zmiany muszą być korzystne dla podatników.

Wprowadzone zmiany obniżają stawę PIT w pierwszym progu podatkowym. Jednak likwidacja w trakcie roku podatkowego preferencji, jaką była ulga dla klasy średniej, jest niekorzystna. Dokonując zmian, ustawodawca musi pamiętać o wszystkich podatnikach. Są bowiem grupy osób, które przy niższej stawce podatku i jednoczesnej likwidacji tzw. ulgi dla klasy średniej poniosą straty w rozliczeniu rocznym. Dlatego też deklaracje PIT za 2022 r. powinny uwzględniać tą preferencje podatkową i dać możliwość z jej skorzystania tym, dla których była ona korzystna.

PIT 2022 a zwrot różnicy - kto go otrzyma?

Podatnicy, dla których skorzystanie z ulgi dla klasy średniej byłoby korzystne, mają otrzymać zwrot różnicy, czyli kwotę zmniejszającą podatek, tak aby nowe rozwiązanie nie spowodowało pogorszenia ich prawnopodatkowej sytuacji. Zgodnie z treścią art. 26 ustawy o PIT, w sytuacji kiedy podatek należny za 2022 r. wynikający z zeznania będzie wyższy od hipotetycznego podatku należnego za 2022 r. właściwy naczelnik urzędu skarbowego skontaktuje się z podatnikiem i zwróci kwotę różnicy.

Jak wyjaśnia resort finansów, naczelnik urzędu skarbowego dokona porównania podatku należnego obliczonego według aktualnie obowiązujących przepisów z hipotetycznym podatkiem należnym obliczonym z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej oraz skali podatkowej obowiązujących przed 1 lipca 2022 roku. Trzeba pamiętać, że porównanie będzie dotyczyło albo zastosowania ulgi dla klasy średniej, albo obniżonej stawki PIT. Fiskus sprawdzi więc, co jest korzystniejsze dla podatnika i zbada, czy lepsze będzie:

rozliczenie według starej stawki (17 proc.), ale z ulgą dla klasy średniej; rozliczenie według nowej stawki (12 proc.), ale bez ulgi.

Symulacji dokona dopiero wtedy, kiedy otrzyma PIT od podatnika. Sami też będziemy mogli sprawdzić, czy skorzystamy z ulgi dla klasy średniej, resort finansów udostępni bowiem specjalny kalkulator, za pomocą którego będzie można się przekonwać, które rozwiązanie będzie bardziej opłacalne.

Jedno zeznanie na nowych zasadach, jednak warto policzyć kilka wariantów

Podatnicy, jak informuje resort finansów, składać będą jeden PIT na nowych zasadach, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. Za to fiskus porówna, czy zmiana prawa była dla podatnika korzystna. Zeznanie będzie składane jak dotąd w formie papierowej lub przez internet. Możliwe będzie skorzystanie z aplikacji rządowej lub programu komercyjnego, stąd podatnik, które będzie miał wszystkie dokumenty źródłowe, może dokonać porównania deklaracji przygotowanej przez fiskusa z deklaracją wygenerowaną w programie e-pity.

Aplikacja może być alternatywą dla sporządzonego przez resort finansów rozliczenia, pobrany program pozwala bowiem na sprawdzenie sytuacji podatnika i obliczenie, czy nie stracił na likwidacji ulgi dla klasy średniej i zmianach wprowadzonych przez "Polski ład".

Kiedy fiskus sprawdzi, czy podatnik ma prawo do ulgi dla klasy średniej?

Weryfikacji będą podlegały deklaracje, w których przychody podatnika wynosiły od 68 412 zł do 133 692 zł, oraz złożone zostaną na druku PIT-36 lub PIT-36S lub PIT-37. Przychody podatnika muszą pochodzić ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy lub z pozarolniczej działalności gospodarczej.

O prawie do ulgi dla klasy średniej zostaną przez fiskusa powiadomieni tylko ci, dla których podatek hipotetyczny okaże się niższy niż podatek należny wykazany przez podatnika w złożonym zeznaniu. W takiej sytuacji otrzyma on pisemną informację, która zostanie wysłana pocztą lub za pośrednictwem e-urzędu skarbowego – jeśli podatnik wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji przez e-US.

Kiedy zwrot podatku z ulgi dla klasy średniej?

W sytuacji kiedy okaże się, że z rozliczenia przygotowanego przez fiskusa podatnikowi należy się zwrot podatku, otrzyma on go w zależności od formy złożonego rozliczenia:

w terminie do 45 dni, jeżeli PIT złożył przez internet; w terminie trzech miesięcy, jeżeli rozliczenie nastąpiło w formie papierowej.

Czy podatnik będzie miał prawo odwołania?

W sytuacji kiedy okaże się, że podatnik nie zgadza się z rozliczeniem przygotowanym przez fiskusa, będzie miał prawo do złożenia wniosku o zwrot pieniędzy. Jeśli ten będzie zasadny, urząd zwróci pieniądze. W sytuacji kiedy fiskus nie uzna wniosku, wyda decyzję odmowną, od której podatnik będzie mógł się odwołać. Trzeba też pamiętać, że to podatnik odpowiada za swoje rozliczenie, w sytuacji kiedy fiskus odda za dużo, trzeba będzie dokonać zwrotu nadwyżki. W przypadku kiedy podatnik otrzyma wyższy zwrot, niż powinien, lub zwrot, który mu się w ogóle nie należał, będzie musiał oddać pieniądze w terminie 30 dni.

– W przypadku braku zwrotu w tym terminie organ podatkowy wyda decyzję o obowiązku oddania pieniędzy do 30 dni. Po upływie tego czasu kwota nienależnie zwróconej lub zawyżonej nadpłaty będzie traktowana jak zaległość podatkowa, od której będą naliczane odsetki za zwłokę – tłumaczy resort finansów.

Stąd warto przeliczyć dokładnie zeznanie podatkowe za 2022 r., by ustrzec się przed przykrymi niespodziankami, jakie może jeszcze przynieść "Polski ład". Warto przy tym skorzystać z programu e-pity.pl, który można pobrać tutaj.