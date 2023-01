Pora rozliczyć PIT. Jak połapać się w zmianach? Specjalne wydanie Bankier.pl już 17 stycznia

Już dawno żaden okres rozliczeń podatkowych nie wydawał się tak trudny, jak ten. Zmiany w zakresie PIT-ów nie ominą ani Kowalskiego, ani przedsiębiorcy. Do jakich wyborów zmusiły podatników rządowe decyzje i jak najlepiej przygotować się do złożenia PIT-ów - o tym będziemy informowali przez cały dzień we wtorek 17 stycznia, podczas specjalnego wydania Bankier.pl.

/ Shutterstock

Po miesiącach podatkowego magla, do rozliczenia z fiskusem za 2022 rok nie bez obaw stają tak podatnicy, jak i księgowi. (Dosłownie) dziesiątki pytań mają prawo rodzić się teraz w głowach zwłaszcza przedsiębiorców, których rzeczywistość uległa w ostatnich miesiącach wielokrotnym, istotnym zmianom. O momentami kuriozalnej, podatkowej perspektywie osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce we wtorkowym materiale Eweliny Czechowicz. Nim otworzymy Dzień z PIT-ami w Bankier.pl.

Tego dnia nie unikniemy dwóch słów: "Polski ład". – Naprawiany i wielokrotnie łatany nadal zawiera przepisy, które nie są korzystne dla niektórych podatników" – piszą Dominika Florek i Ewelina Czechowicz, redaktorki Bankier.pl i PIT.pl, we wstępie do specjalnie przygotowanego na tę okoliczność subiektywnego antyrankingu zmian, jakie przyszły wraz z rządowym programem. Programem, przypomnijmy, na sztandarach mających również hasło "Niższe podatki".

Zobacz także Wątpliwości w podatkach? Wypróbuj konto firmowe z księgowym w ING

Autorki zaproponują też czytelnikom Bankier.pl i PIT.pl sprawdzenie się w teście z wiedzy na temat zmian wynikających z (ostatecznego kształtu) Polskiego ładu. Przyznają, że test nie będzie łatwy, tak jak nie zawsze łatwa jest interpretacja wprowadzonych przepisów. Już teraz jednak polecam zmierzenie się z nową literą prawa, koniec końców te przepisy są o naszych pieniądzach.

Prawdziwą mitręgą rozliczanie PIT-ów w tym sezonie wydaje się być jednak dla księgowych. Cenniki idą w górę, obowiązki się mnożą, dezorientacja klientów znacząco urosła. O tym, jak zmieniła się rzeczywistość pracowników biur rachunkowych w wtorkowym artykule Katarzyny Wiązowskiej.

Specjalne wydanie Bankier.pl poświęcone rozliczaniu PIT-ów za 2022 rok już we wtorek 17 stycznia, zachęcam do rozpoczęcia wizyty w serwisie od strony głównej.

17 stycznia uruchamiamy również zapisy na bezpłatny webinar "PIT inwestora" poświęcony rozliczeniom z fiskusem z tytułu zysków (i strat) kapitałowych w 2022 roku. Spotkanie z licencjonowanym księgowym Jerzym Żyjewskim poprowadzi Michał Kubicki, redaktor działu Rynki w Bankier.pl. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zadawania pytań ekspertowi.

Po pogłębione informacje o podatkach, w tym wszystko, co trzeba wiedzieć o zeznaniach składanych do urzędu skarbowego, z przyjemnością odsyłam na www.pit.pl.