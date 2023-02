Porządkujemy podatkowy bałagan wprowadzony przez "Polski ład", czyli PIT 2022 w pigułce

Zorganizowany przez Bankier.pl i PIT.pl webinar "7 sposobów, jak zapłacić mniej fiskusowi" spotkał się ze sporym zainteresowaniem naszych czytelników. Podczas prezentacji przedstawiłyśmy Państwu najważniejsze zmiany, jakie wprowadził "Polski ład", teraz wracamy z odpowiedzią na pytania, które otrzymałyśmy.

fot. Master1305 / / Shutterstock

Podczas naszego webinaru nie udało się nam odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania, dlatego też postanowiłam przygotować dodatkowe wyjaśnienia dotyczące najbardziej nurtujących problemów i wskazujemy linki do publikacji PIT.pl, w których szeroko zostały omówione poruszane zagadnienia.

PIT-11 to kluczowy dokument niezbędny dla części podatników do przygotowania zeznania rocznego składanego fiskusowi. Mając dokument z ZUS-u, od pracodawcy czy zleceniodawcy lub dane z działalności gospodarczej, warto zastanowić się, jak obniżyć wysokość podatku do zapłaty. 14 lutego 2022 r. przedstawiłyśmy sposoby na to, jak zapłacić mniej fiskusowi.

W trakcie webinaru wraz z Panią Beatą Boruszkowską, Prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych, omówiłyśmy wpływ "Polskiego ładu" na tegoroczne zeznania podatkowe. Wskazałyśmy również przykłady ulg i preferencji, dzięki którym podatnicy mogą obniżyć podatek za 2022 r. Poruszyłyśmy też zagadnienia dotyczące zmiany formy opodatkowania.

7 sposobów na obniżenie podatku do zapłaty za 2022 rok

Ze względu na te liczne zmiany w tym roku szczególnie warto zweryfikować przygotowaną przez resort finansów deklarację i upewnić się, że skorzystaliśmy ze wszystkich dostępnych preferencji podatkowych i ulg.

Sprawdź, czy opłaca Ci się rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem, jeżeli jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko. Sprawdź, czy jesteś w grupie uprzywilejowanych podatników i nie zapłacisz podatku. Sprawdź czy fiskus odda Ci ulgę dla klasy średniej. Sprawdź czy skorzystasz z nowej kwoty wolnej od podatku. Sprawdź czy możesz zmienić formę opodatkowania. Sprawdź z jakich ulg podatkowych możesz skorzystać. Sprawdź jak na Twój PIT wpłynęło rolowanie zaliczek.

Przeczytaj także PIT 2022. Jak rozliczyć podatek krok po kroku

1. Rozliczyć się razem czy osobno?

W 2022 roku wielu małżonkom opłaca się wspólne rozliczenie. O tym kto i jaką korzyść podatkową może osiągnąć w rozliczeniu rocznym, warto przeczytać w artykule:

2. Sprawdź, czy zapłacisz PIT za 2022 rok

Wprowadzone w 2022 roku zmiany w PIT sprawiają, że część podatników będzie zwolniona z zapłaty podatku. Warto swoją deklaracje podatkową przeliczyć w darmowym programie naszego partnera e-pity.pl.

Przeczytaj także 5 powodów, dla których warto rozliczyć elektronicznie PIT

3. Ulga dla klasy średniej a PIT

Od stycznia do lipca 2022 r. w systemie podatkowym funkcjonowała ulga dla klasy średniej. Preferencja miała neutralizować negatywne zmiany w zakresie odliczania składki zdrowotnej, która de facto stała się podatkiem zdrowotnym i nową daniną nałożoną na podatników. Po obniżce PIT-u do 12 % obciążenia podatkowe nie wróciły do stanu z 2021 r. W rozliczeniu za 2022 rok część podatników będzie mogła skorzystać z ulgi, jednak preferencję wyliczy fiskus. To, czy ulga nam przysługuje, możemy sprawdzić w udostępnionym przez resort finansów kalkulatorze.

4. Wyższa kwota wolna od podatku. Kto może z niej skorzystać?

Kwota wolna od podatku od stycznia 2022 r. została podniesiona do 30 000 zł. W czasie webinaru wskazywałyśmy, że wpływa ona znacząco na rozliczenia podatkowe. Jeśli nasze dochody nie przekroczyły 30 000 zł, nie zapłacimy podatku. Uzyskanie dochodu poniżej 30 000 zł nie oznacza jednak automatycznie zwolnienia z obowiązku złożenia deklaracji PIT.

Przeczytaj także Kwota wolna od podatku, kwota zmniejszająca podatek

5. Zmienić czy nie zmienić formę opodatkowania? Oto jest pytanie

Wyższa kwota wolna od podatku może zachęcić podatników do zmiany formy opodatkowania i rozliczenia PIT za 2022 rok na zasadach ogólnych zamiast na ryczałcie czy podatku liniowym. Jednak nie każdemu może się to opłacać z uwagi na składkę zdrowotną, która na skali podatkowej wynosi 9% i nie jest odliczana od dochodu.

6. Ulgi podatkowe – sprawdź, czy je znasz i zapłać mniej fiskusowi

W deklaracji PIT za 2022 r. można skorzystać z nowych ulg podatkowych oraz odliczeń. Podatnicy mogą skorzystać z dotąd dostępnych preferencji, jak ulga na dziecko czy internet. Z jakich ulg i preferencji warto skorzystać? Które są najbardziej atrakcyjne? Jak odliczyć darowizny na kościół, wydatki na termomodernizacje, IKZE czy krew? Podpowiadamy w artykułach na PIT.pl

Przeczytaj także 12 nowych ulg w PIT za 2022 r.

7. Rolowanie zaliczek, czyli co?

Zeznanie podatkowe za 2022 rok będzie przygotowywane według zasad wprowadzonych od 1 lipca 2022 roku, stąd zamieszanie w zasadach odprowadzania przez płatników zaliczek na PIT. W bałaganie powstałym w trakcie reformy miało miejsce tzw. rolowanie zaliczek. Stąd niektórzy podatnicy mogą mieć odprowadzone za małe zaliczki na PIT i będą musieli dokonać dopłaty do zeznania.

"Polski ład" rodzi wiele pytań i wątpliwości

W trakcie webinaru pojawiły się też Państwa pytania. Uczestnicy pytali o wpływ zmian na zeznania podatkowe. Padły pytania o wspólne rozliczenie z małżonkiem, o rozliczenie samotnych rodziców z dzieckiem czy o prawo do wspólnego rozliczenia podatku po rozwodzie.

Pojawiło się też pytanie o zmianę miejsca składania zeznań podatkowych PIT - będą one składane do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania.

Pani Beata Boruszkowska wskazywała założenia nowych ulg podatkowych, które przysługują przedsiębiorcom. Mówiłyśmy też o nowych ulgach dla osób fizycznych, m.in. uldze na powrót do Polski oraz rodzin z co najmniej czwórką dzieci.

Atrakcyjnym rozwiązaniem z punktu widzenia podatnika jest fakt, że można łączyć nowe ulgi. Z tego przywileju mogą skorzystać osoby, które mają prawo do kilku ulg, a suma ich przychodów zwolnionych z podatku w roku podatkowym nie przekroczy kwoty 85 528 zł. Warto zatem przeliczyć deklaracje podatkową i sprawdzić, czy możemy skorzystać z wszystkich dostępnych dla nas preferencji, szczególnie przy wyższej kwocie wolnej od podatku i podwyższonym pirwszym progu podatkowym. Do tego warto sprawdzić, czy należy nam się ulga dla klasy średniej.

W czasie naszego spotkania starałyśmy się odpowiedzieć na wszystkie pytania uczestników. Więcej informacji o tegorocznych zeznaniach możecie Państwo wyszukać na łamach portalu PIT.pl oraz w artykułach, które polecamy Państwa uwadze.