Raczej mało komu kontakty z urzędem skarbowym kojarzą się przyjemnie. Jednakże rozliczenie PIT-11 może wywołać radość, zwłaszcza gdy uzyskuje się zwrot podatku o wysokiej wartości. Co roku przy okazji składania PIT-ów dochodzi do mniej lub bardziej zabawnych sytuacji. Oto kilka przykładów i historii, które wywołują uśmiech na twarzy lub inne emocje związane rozliczaniem swoich podatków.

fot. Julia Zavalishina / / Shutterstock

Podobno najmilszym zwrotem w języku polskim jest zwrot podatku. Rzeczywiście wizja otrzymania nawet kilku tysięcy złotych rozpala wyobraźnię. I to nawet jeśli weźmie się pod uwagę, że na przelew od fiskusa często trzeba trochę poczekać.

1 zł... Zwrot podatku nie zawsze opiewa na imponujące sumy

Zdarza się jednak, że zwrot podatku nie osiąga imponujących kwot. Każdego roku tysiące Polaków ma kwoty nadpłaty wynoszące kilka złotych. Niektórym z obliczeń wynika, że urząd skarbowy jest im winien… symboliczną złotówkę.

W dodatku kiedy pojawi się niewielka kwota do zwrotu, to wcale nie zostaje ona przekazana podatnikowi. Zgodnie z prawem symboliczne kwoty mogą zostać wstrzymane. W przyszłości będą one wykorzystane do rozliczeń ewentualnych niedopłat. Co ciekawe, ta zasada nie obowiązuje w przypadku niedopłat. Jeśli mamy nawet jedną złotówkę niedopłaty, to jesteśmy zobligowani do jej zwrócenia.

Ze zwrotów podatków cieszą się komornicy

Symbolicznych kwot US nam nie zwróci, a przynajmniej nie od razu. Bywa jednak, że nawet zwrot podatku liczony w setkach czy nawet tysiącach złotych wcale nie wędruje do podatnika. Urząd skarbowy sprawdza bowiem, czy ktoś nie ma jakichś zaległości finansowych.

Środki ze zwrotu podatku mogą być bowiem automatycznie wykorzystane do opłacenia mandatów lub jakiegokolwiek innego zobowiązania wobec fiskusa. Pieniądze ze zwrotu podatku mogą też zostać zajęte przez komornika.

Mylić się (także w PIT) jest rzeczą ludzką

Z perspektywy urzędników w rozliczeniach podatków powtarzają się te same pomyłki. Często dotyczą one błędów w kalkulacjach czy wpisania niewłaściwego identyfikatora podatkowego. Zdarza się też, że rozliczenie jest przygotowane w nieaktualnym formularzu. Urzędnicy wyłapują też mnóstwo błędów wynikających z uzupełniania formularzy podatkowych w pośpiechu. Do rzadkości wcale nie należą choćby literówki w imionach i nazwiskach czy adresach. Znane są też przypadki, gdy ktoś w deklaracji podał swoje stare nazwisko sprzed zawarcia małżeństwa. Zanim więc przekażemy deklarację podatkową, to upewnijmy się, że nie zawiera ona żadnych błędów nie tylko w kalkulacjach, ale i w danych osobowych.

Liczby mówią wszystko, a urzędnicy raz na jakiś czas trafiają na mało realistyczne zeznania podatkowe. Przykładowo ktoś przy relatywnie niewysokich zarobkach deklaruje, że zdecydowaną większość swoich dochodów przeznacza na cele charytatywne. Takie zeznanie może wynikać po prostu z błędu i np. wstawienia przecinka w niewłaściwym miejscu. Gorzej, gdy urzędnik nabierze podejrzeń, że podatnik celowo podał nieprawdziwe informacje.

Odliczenia PIT a zwrot podatków

Odliczenia podatkowe pozwalają zaoszczędzić sporo pieniędzy. Odliczyć można choćby składki za IKZE czy darowizny na cele charytatywne. Ludzie w różnych krajach świata czasem starają się jednak odliczyć od podatków mniej standardowe kategorie kosztów.

Za czym kolejka ta stoi, czyli rozliczenie podatku na ostatnią chwilę

Co roku w Polsce widzimy ten sam schemat. Otóż przez pierwsze miesiące zewsząd można usłyszeć porady, by nie odkładać terminu złożenia deklaracji podatkowej. Im wcześniej się to zrobi, tym lepiej.

W praktyce mnóstwo ludzi składa deklaracje w ostatnim możliwym momencie. Część z nich robi to osobiście, stąd pod koniec kwietnia kolejki w urzędach bywają rekordowe i to nawet pomimo tego, że w tych dniach urzędy często działają dłużej.

Niektórzy mają podwójnego pecha. Zdarzały się sytuacje, że podatnik po długim oczekiwaniu w kolejce dowiaduje się, że… przybył do niewłaściwego urzędu. Roczne zeznanie podatkowe powinno być bowiem złożone w urzędzie właściwym do miejsca zamieszkania. Tak naprawdę jednak rozliczenia z urzędem skarbowym najprościej i najszybciej można przeprowadzić przez internet.

E-urząd skarbowy (prawie) zawsze w zasięgu ręki

Stopniowa cyfryzacja fiskusa to świetna wiadomość dla podatników. Coraz więcej spraw, w tym tych związanych z rozliczeniem PIT, można załatwić online przez portal e-urząd skarbowy. Wystarczy tylko zalogować się np. przez profil zaufany. Sam e-urząd skarbowy korzysta ze sloganu "Zawsze otwarty, w zasięgu ręki". To hasło jest nieco ironiczne, gdy portal przestaje nagle działać.

Tymczasem na stronie e-urząd skarbowego przytrafiają się różne problemy techniczne. Częstym z nich jest błąd uwierzytelniania pojawiający się przy wysyłaniu wniosku. Użytkownicy czasem są też proszeni o uaktualnienie przeglądarki internetowej. Jeśli więc zamierzamy skorzystać z e-urzędu, to również działajmy z wyprzedzeniem, by mieć zapas czasu.

Czynny żal, ponieważ mój pies zjadł deklarację podatkową

Brak złożenia deklaracji podatkowej w terminie może zakończyć się nawet wielotysięczną grzywną. Sposobem na jej uniknięcie może okazać się złożenie tzw. czynnego żalu. W tym dokumencie wyraża się skruchę i uzasadnia, dlaczego nie rozliczyło się podatków czas. Uzasadnieniem powinna być ważna przyczyna, np. pobyt w szpitalu.

Czynny żal pojawia się nie tylko w polskim porządku prawnym. Tak naprawdę z tego typu rozwiązania korzysta się w wielu krajach świata. Przykładowo kiedyś w USA jeden z podatników postanowił złożyć czynny żal właśnie ze względu na przekroczenie terminu rozliczenia podatku. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie uzasadnienie wniosku. Mianowicie podatnik poinformował urzędników, że za spóźnienie odpowiada jego pies, który miał zjeść deklarację podatkową.

Za brak rozliczenia PIT-u grozi grzywna

Literówki w danych osobowych, pies zjadający deklarację czy zwrot podatku na niebagatelną jedną złotówkę - zarówno podatnicy, jak i urzędnicy podczas rozliczeń podatków często mierzą się z nietypowymi, a czasem zabawnymi przypadkami.

Pamiętajmy jednak, że prawidłowe i terminowe rozliczenie się z podatków jest poważną kwestią. Wpływa ona bezpośrednio na naszą sytuację finansową. Przykładowo brak złożenia zeznania podatkowego w terminie to przestępstwo skarbowe, za które grozi grzywna. Z kolei pomyłki trzeba będzie poprawić, przez co otrzymanie zwrotu podatku może przesunąć się w czasie. Dlatego też zawsze pamiętajmy o tym, by swoje zeznanie roczne rozliczyć prawidłowo.