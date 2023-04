Ostatni dzwonek na rozliczenie PIT. Co możemy odpisać od podatku? Oto najpopularniejsze ulgi, jedna jest zupełnie nowa

Już tylko tydzień pozostał na złożenie deklaracji rozliczeniowej fiskusowi za 2022 r. Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych mają możliwość skorzystania z wielu ulg i preferencji w swoim PIT. Przedstawiamy te, z których warto skorzystać, by zwiększyć zwrot podatku lub obniżyć daninę do zapłaty.

fot. wannawit_vck / / Shutterstock

Już tylko przez tydzień można rozliczyć PIT za 2022 r. Dlatego warto sprawdzić, czy możemy obniżyć podatek do zapłaty lub zwiększyć zwrot za 2022 rok. Warto też zweryfikować, czy odliczyliśmy wszystkie przysługujące ulgi. Poniżej przedstawiamy katalog 7 najpopularniejszych preferencji podatkowych w PIT.

1. Ulga prorodzinna – rodzice mogą sporo odzyskać

Najpopularniejsza w zeznaniach rocznych jest tzw. ulga na dziecko. Preferencja zgodnie z art. 27f ustawy o PIT przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym czy rodzinom pełniącym funkcje rodziny zastępczej osiągającym dochody opodatkowane według skali podatkowej.

W przypadku rodziców posiadających jedno dziecko trzeba pamiętać o limicie przychodów. Limit ten wynosi:

112 000 zł w przypadku gdy rodzice dziecka pozostają przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się ich dochody) oraz w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

56 000 zł w przypadku gdy rodzice dziecka nie pozostają w związku małżeńskim w roku podatkowym.

Kwota odliczeń zależy od liczbydzieci posiadanych przez podatnika. Ulga prorodzinna wynosi:

na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),

na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),

na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2 000,04 zł),

na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00 zł (rocznie 2 700,00 zł).

Podatnicy ulgę na dziecko odliczają od podatku. Dodatkowy zwrot otrzymują od wielkości zapłaconych składek społecznych i zdrowotnych w roku podatkowym.

2. Ulga termomodernizacyjna – do 106 tys. do odliczenia

Właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy zdecydowali się na termomodernizacje, mają prawo do sporych odliczeń.

Ulga na termomodernizacje — nie zawsze i nie wszystkim się należy — PIT.pl

Warunkiem do skorzystania z ulgi na termomodernizacje jest spełnienie następujących warunków:

przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi się zakończyć w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek,

podatnik musi posiadać faktury VAT za wykonane usługi termomodernizacji wystawione przez czynnego podatnika podatku VAT,

wydatki na termomodernizację nie zostały sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (np. dotacja czyste powietrze). Jeśli na termomodernizacje uzyskano dotację czyste powietrze, to wówczas otrzymane dofinansowanie nie może być uwzględnione w kwocie wydatku,

koszty nie zostały odliczone od przychodu czy zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Odliczenie wydatków na termomodernizację nie może przekroczyć 53 000 zł w przypadku jednego podatnika. Małżonkowie mają prawo do odliczenia aż 106 000 zł. Ulga przysługuje łącznie na wszystkie wydatki, stąd jeżeli podatnik założył fotowoltaiki, wymienił okna i założył pompę ciepła, może odliczyć maksymalnie 53 000 zł, przy wspólnym rozliczeniu małżonkowie współwłaściciele modernizowanej nieruchomości odliczą 106 tys. zł.

W sytuacji kiedy dochód podatnika jest niewystarczający, można odliczać wydatki na termomodernizację w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat. Z preferencji poza podatnikami rozliczającymi się na zasadach ogólnych mogą skorzystać ci, którzy są opodatkowani ryczałtem lub podatkiem liniowym.

3. Ulga na Internet – nawet 1520 zł do odliczenia

Podatnicy, którzy ponosili wydatki na użytkowanie sieci internet, mają prawo do specjalnej ulgi. Koszty te można odliczyć od podstawy opodatkowania w maksymalnej wysokości 760 zł rocznie. Ulga przysługuje jednorazowo, maksymalnie przez dwa następujące po sobie lata. Oznacza to, że jeśli podatnik w przeszłości (wcześniej niż w 2021 roku) rozliczył już ulgę na internet, to w 2022 roku nie może już tego dokonać.

Przy wspólnym rozliczeniu z małżonkiem ulga przysługuje każdemu z małżonków, zatem może wynieść aż 1520 zł w jednym zeznaniu. Z tej preferencji mogą skorzystać podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych oraz ci, którzy rozliczają się ryczałtowo.

4. Oszczędzałeś w 2022 r. w IKZE? masz prawo do sporych odliczeń

Kolejną wartą uwagi ulgą jest ulga na IKZE. Dotyczy ona podatników, którzy gromadzą środki pieniężne w ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Wpłaty na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania do wysokości limitów określonych w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Maksymalny limit wpłat na IKZE za 2022 roku wynosi:

7 106,40 zł lub 10 659,60 zł (dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność).

Z ulgi może skorzystać podatnik opodatkowany według skali podatkowej, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i podatkiem liniowym.

5. Pomagałeś w 2022 roku? Możesz odliczyć darowiznę od PIT-u

Rozliczając PIT za 2022 rok, warto pomyśleć o wszystkich przekazanych w 2022 roku darowiznach. Katalog odliczeń jest spory.

Odliczeniu podlegają kwoty przekazane w formie darowizny na:

Co ważne, limit 6% dochodu jest jeden dla darowizn przekazanych na cele m.in.:

kultu religijnego,

honorowego krwiodawstwa,

kształcenia zawodowego,

odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Wysokość przekazanych darowizn, które odliczamy w PIT, musi być udokumentowana.

Darowizny w PIT za 2022 rok-sposobem na zmniejszenie podatku do zapłaty — PIT.pl

6. Odliczenie wydatków z 2022 roku za leki i rehabilitacje

Podatnicy, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i zapłacili podatek w 2022 roku, mają możliwość skorzystania z odliczeń na rehabilitacje.

Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2022 r. - emerytom brakuje podatku, by z niej korzystać — PIT.pl

Co można odliczyć w ramach tej preferencji, podpowiadamy w naszym poradniku.

7. Składki na rzecz związków zawodowych – nowa ulga warta uwagi

W PIT za 2022 rok pojawiła się nowa ulga. Jest to możliwość odliczenia składek zapłaconych w ubiegłym roku na rzecz związków zawodowych. Ulga jest limitowana do 500 zł rocznie i dotyczy składek zapłaconych w roku podatkowym.

Osoby, które zapłaciły składki, mogą zmniejszyć podatek do zapłaty lub powiększyć zwrot, korzystając z tej nowej preferencji.

Błędy i pułapki w PIT — przygotuj się do zeznania rocznego po Polskim ładzie — PIT.pl