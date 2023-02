PIT 2022. Rozliczenie podatku powoduje ból głowy? Pomożemy i podpowiemy, jak zapłacić mniej fiskusowi

Zawrót głowy, który powodują zmiany wprowadzone przez "Polski ład", sprawia, że zdecydowaliśmy się użyć kredek do wypełnienia deklaracji rozliczeniowej za 2022 rok. Wszystko po to, by było równo, ładnie i kolorowo. A poważnie - by każdy z nas zobaczył, jak ważna jest kwestia rozliczenia PIT za 2022 rok i jak zapłacić mniej fiskusowi.

Już 14 lutego zapraszamy na webinar zorganizowany przez Bankier.pl i PIT.pl. Przedstawimy sposoby, za pomocą których można obniżyć podatek za 2022 rok, odpowiemy również na wszystkie nurtujące Państwa pytania.

Na wydarzenie zapisywać można się na stronie: https://oferta.bankier.pl/webinar_podatki. Udział w nim jest bezpłatny, jeśli wyrazi się zgody marketingowe. W przeciwnym wypadku koszt dołączenia to 20 zł.

7 kolorów PIT 2022 dla uwagi

Przygotuj 7 kolorów i deklaracje PIT. Do wypełniania przyda ci się PIT-11 od pracodawcy lub zleceniodawcy albo dane z prowadzonej działalności gospodarczej. Wybierz właściwy formularz: PIT-28, PIT-36, PIT-36L lub PIT-37 - w zależności od formy opodatkowania.

Kolor czerwony. Sprawdź, czy opłaca ci się rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem, jeżeli jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko. Kolor niebieski. Sprawdź, czy jesteś w grupie uprzywilejowanych podatników i nie zapłacisz podatku. Kolor pomarańczowy. Sprawdź, czy fiskus odda ci ulgę dla klasy średniej. Kolor fioletowy. Sprawdź, czy skorzystasz z nowej kwoty wolnej od podatku. Kolor zielony. Sprawdź, czy możesz zmienić formę opodatkowania. Kolor żółty. Sprawdź, z jakich ulg podatkowych możesz skorzystać. Kolor różowy. Sprawdź, jak na twój PIT wpłynęło rolowanie zaliczek.

Nie koloruj deklaracji – przygotuj się do rozliczenia z PIT.pl i Bankier.pl

Masz już PIT-11? Dane z działalności gospodarczej? Odłóż kredki i sprawdź z Bankier.pl, jak zapłacić mniej fiskusowi. Odlicz ulgę termomodernizacyjną, internet, ulgę na dzieci. A może nie będziesz musiał wcale nic płacić nic albo zmienisz formę opodatkowania.

O tym, dlaczego warto zainteresować się swoim rozliczeniem podatkowym i jak obniżyć podatek do zapłaty po reformie "Polskiego ładu", odpowie nasz gość specjalny - Beata Boruszkowska, prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych, 14 lutego o godzinie 10:00.

Złóż PIT elektronicznie, a zwrot podatku otrzymasz szybciej

PIT warto wypełnić elektronicznie. Z wiedzą zdobytą 14 lutego podczas naszego webinaru przygotujesz z łatwością swoje roczne zeznanie podatkowe oraz zweryfikujesz, czy zapłacisz mniejszy podatek.

Wysyłając PIT elektronicznie, zwrot podatku odzyskasz dużo szybciej, niż wybierając tradycyjny sposób rozliczenia. W sytuacji kiedy masz Kartę Dużej Rodziny fiskus zwróci ci nadpłatę do 30 dni, jeżeli wyślesz PIT elektronicznie - zwrot otrzymasz do 45 dni. Natomiast w przypadku deklaracji papierowej skarbówka odda ci nadpłatę do 3 miesięcy od wpływu rozliczenia do urzędu..

Żeby nie czekać na zwrot podatku, warto zweryfikować prawidłowość przygotowanej przez fiskusa deklaracji. Trzeba też pamiętać, że w systemie nie pojawi się PIT-36. Ten warto przygotować za pośrednictwem programu online. Dodatkowo w tym roku program naszego partnera pozwala na darmowe przeliczenie i sprawdzenie, która forma opodatkowania jest lepsza dla podatnika składającego rozliczenie. Prawidłowo sporządzone zeznanie nie spowoduje wnoszenia korekt. Trzeba bowiem pamiętać, że korekta zeznania powoduje, że termin zwrotu podatku od jej wniesienia jest liczony od nowa.