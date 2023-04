PIT-y last minute. Zostało niewiele czasu na rozliczenie podatku, a fiskus nie zrobi za nas wszystkiego. Lepiej sprawdź swoje zeznanie

Termin na złożenie rocznej deklaracji PIT za 2022 r. upływa już niebawem, bo 2 maja. Część podatników nadal nie wie, że może otrzymać dodatkowy zwrot podatku – tzw. hipotetyczny podatek należny. Inni nie zdają sobie sprawy z konieczności dopłaty do zeznania, a jeszcze inni nie wiedzą, że ich deklaracja ma braki, które warto uzupełnić. Kto i dlaczego powinien sprawdzić swój PIT? Których deklaracji nie wypełni za nas fiskus? Wyjaśniamy.

fot. Mikhail Nilov / / Pexels

Sezon rozliczeń podatkowych za 2022 r. niebawem się skończy, więc podatnicy mają ostatnie dni na dokonanie rozliczenia lub sprawdzenie, co przygotował dla nich fiskus, zanim deklaracja (w niektórych przypadkach) zatwierdzi się sama.

PIT-37 - w sytuacji kiedy nie wypełnimy go sami - zaakceptuje się sam w e-Urzędzie Skarbowym, ale fiskus sam nie uwzględni naszych ulg, nie zweryfikuje też, czy są wszystkie dokumenty źródłowe niezbędne do jego przygotowania.

Trzeba pamiętać, że PIT-28 oraz PIT-36 sam za nas się nie wypełni i nie zostanie zaakceptowany. Dlatego też warto zweryfikować swoją deklarację, sprawdzić, czy otrzymamy zwrot podatku bądź czy musimy dopłacić do zeznania.

Bez wątpienia na deklaracje podatkowe składane za 2022 r. wpływają zmiany podatkowe wprowadzone za sprawą "Polskiego ładu". Niektórzy otrzymują więcej niż jeden zwrot podatku. Skąd dodatkowe pieniądze od fiskusa? Jak "Polski ład" zmienił rozliczenia przedsiębiorców, którzy już niebawem będą musieli też dokonać rozliczenia podatku zdrowotnego z ZUS-u? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

To podatnik odpowiada za zeznanie podatkowe

Większość deklaracji składana jest przez podatników w e-Urzędzie Skarbowym, nie wszyscy jednak decydują się na skontrolowanie swojego zeznania. Nie jest to słuszna praktyka, ponieważ to my ponosimy odpowiedzialność za nasze rozliczenie. Fiskus też nie wie, z jakich ulg chcemy skorzystać i czy trafiły do niego wszystkie dokumenty źródłowe. PIT samodzielnie muszą przygotować przedsiębiorcy, osoby opłacające ryczałt. Warto też sprawdzić w alternatywnym programie, czy deklaracja nie ma błędów oraz czy nasz zwrot podatku jest wyliczony w takich sposób, że uwzględnia wszystkie należne ulgi i odliczenia. Program podpowie też, czy należy nam się dodatkowy zwrot podatku.

Do tego przedsiębiorcy mają ostatnie dni na decyzje co do ostatecznej formy, w jakiej rozliczą 2022 r., po raz pierwszy w historii mogą bowiem wstecznie zmienić formę opodatkowania i zamiast np. na ryczałcie czy podatku liniowym rozliczyć się na zasadach ogólnych.

Przeczytaj także Jakie są konsekwencje złożenia rozliczenia po terminie?

Obniżka PIT-u z 17 proc. na 12 proc.

Warto w tym roku szczególnie przyjrzeć się swojemu zeznaniu podatkowemu. Rok 2022 podatnicy rozliczający się na skali podatkowej rozpoczęli z 17 proc. stawką PIT w pierwszym progu podatkowym i nową daniną w postaci 9 proc. składki zdrowotnej. Zmiany wprowadzone w podatkach od lipca 2022 r.obniżyły podatek do 12 proc. w pierwszym progu, ale nie zmieniły obciążeń dotyczących składki zdrowotnej. Zmieniła się też kwota zmniejszająca i w różny sposób były wyliczane zaliczki na podatek dochodowy. Stąd niektórzy podatnicy otrzymają zwroty nadpłaconych zaliczek. Z kolei ci, którzy zapłacili za małe zaliczki, będą musieli dopłacić do swojego zeznania za 2022 r.

Hipotetyczny podatek należny, czyli dodatkowy zwrot od fiskusa

Niektórych po złożeniu PIT zaskakują pisma od fiskusa, otrzymują oni bowiem dodatkowy zwrot. Prawo do niego mają podatnicy, dla których "Polski ład" jest niekorzystną zmianą i stracili na nich za sprawą likwidacji ulgi dla klasy średniej. Warto więc sprawdzić, czy należy nam się dodatkowy zwrot podatku.

Dodatkowy zwrot podatku otrzymać mogą podatnicy składający PIT-36, PIT-36S lub PIT-37 za 2022 r. Podatek hipotetyczny wylicza się wyłącznie u podatników, którzy uzyskiwali wynagrodzenia ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej — opodatkowanych według skali podatkowej, w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł.

Ulgi podatkowe obniżą nasz podatek

Podatek do zapłaty można obniżyć, stosując w PIT ulgi i dostępne preferencje. Warto zatem odpowiedzieć sobie, co podatkowo działo się w naszym życiu w 2022 roku. Ulga prorodzinna, ulga na internet, termomodernizacje... Jest wiele sposobów na jego pomniejszeni.

Z kolei przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi:

z tytułu nabycia terminala płatniczego oraz z tytułu opłat za korzystanie z tego terminala,

z tytułu działalności sponsoringowej (sportowej, kulturalnej, wspierającej szkolnictwo wyższe),

z tytułu robotyzacji (nabycia i działania robotów przeznaczonych do produkcji i działania zakładu),

z tytułu wparcia marketingu i sprzedaży nowych produktów (ulga marketingowa),

z tytułu produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu,

z tytułu działalności badawczo — rozwojowej,

z tytułu kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX),

z tytułu nieuregulowanych płatności od nierzetelnych kontrahentów,

podwyższony w stosunku do innych podatników — limit ulgi z tytułu składek na IKZE,

z tytułu korzystania z usługi e-TOLL,

darowizna sprzętu dydaktycznego na rzecz publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

W programie elektronicznym do rozliczenia PIT można je zastosować i sprawdzić, czy podatek do zapłaty się zmniejszy. Pomniejszyć go może też wspólne rozliczenie z małżonkiem, obowiązywać to będzie również osoby samotnie wychowującej dziecko z dzieckiem.

PIT-2 a dopłata do zeznania rocznego

W 2022 r. zmieniła się kwota wolna od podatku, która wzrosła do 30 000 zł. Od stycznia do czerwca kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek wynosiła 425 zł, a od lipca 2022 r. 300 zł w skali miesiąca. Stąd pracownicy, którzy osiągają dodatkowe dochody z innego tytułu niż zatrudnienie na umowę o pracę, mogą spotkać się z dopłatą do zeznania rocznego za 2022 r.

Taka sama sytuacja może spotkać pracujących emerytów i rencistów, jeżeli kwotę zmniejszającą podatek stosował i organ rentowy, i pracodawca. Trzeba pamiętać, że podatnikowi za 2022 rok przysługuje jedna kwota wolna, którą w przypadku emeryta uwzględnia w zaliczkach organ rentowy.

W przypadku przedsiębiorcy kwota ta stosowana jest przy opłacaniu zaliczek na podatek od przychodów z działalności gospodarczej, natomiast wieloetatowiec mógł upoważnić tylko jednego pracodawcę do uwzględniania kwoty wolnej. W przeciwnym wypadku (kilkukrotnego stosowania kwoty wolnej w trakcie roku) podatnik musi się liczyć z dopłatą do PIT-u za 2022 rok.

Przedsiębiorcy dopłacą do PIT-u

Do zeznania rocznego mogą dopłacić przedsiębiorcy. Będzie to miało miejsce w sytuacji, kiedy zaliczki na PIT były za małe. Również ryzykowna może być zmiana opodatkowania, bo będzie wiązała się z zapłatą podatku według danej formy opodatkowania i często ze zmianą w zasadach zapłaty składki zdrowotnej według zmienianej formy opodatkowania.

W sytuacji, kiedy podatnik opłacał niższą składkę zdrowotną na podatku liniowym, a zdecyduje się na zmianę wsteczną formy opodatkowania, będzie musiał wyrównać składkę zdrowotną w ZUS-ie. Już w deklaracji za kwiecień 2023 r. będzie widać, ile trzeba dopłacić do zmian, jakie zostały wprowadzone w ramach "Polskiego ładu".