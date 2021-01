Kiedy zwrot podatku z rozliczenia PIT 2021. Ważne daty

fot. Stokkete / Shutterstock

Zbliża się czas rozliczeń PIT 2021. Jednak podatnicy dopiero od 15 lutego będą mogli zalogować się do platformy "Twój e-PIT" i rozliczyć się zdalnie z fiskusem. Sprawdzamy ważne daty dotyczące regulowania podatku dochodowego za 2020 rok.

Do kiedy rozliczyć się z fiskusem? Ile czasu ma pracodawca na wysłanie PIT-11? Czy ulga na dziecko, które urodziło się w trakcie 2020 roku jest automatycznie ujęta w zeznaniu PIT na platformie "Twój e-PIT"? Sprawdzamy ważne daty i weryfikujemy informacje związane z rozliczeniem podatku za 2019 rok.

PIT 2021 – jak rozliczyć?

Początek każdego roku to czas rozliczeń z fiskusem. Pracodawcy mają czas na wysłanie druku PIT-11 w formie elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej) do 1 marca 2021 r. Pracownicy, którzy otrzymają wszystkie PIT-y mogą przystąpić do wypełnienia własnego rozliczenia. Od 2019 roku podatnicy mają do wyboru usługę "Twój e-PIT", w której dostępne są wypełnione deklaracje PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28.

Do kiedy trzeba rozliczyć PIT za 2020 r.? Formularze PIT na platformie "Twój e-PIT" będą dostępne od 15 lutego. Podatnicy mają czas na modyfikację gotowego PIT (m.in. o ulgę na dziecko, jeżeli narodziny miały miejsce w trakcie 2020 roku), samodzielne wypełnienie deklaracji online lub przygotowanie formularza w wersji papierowej do 30 kwietnia 2021 r. Wyjątkiem jest PIT-28, który należy złożyć do 1 marca.



Limit dochodu w PIT przy rozliczaniu ulgi na dziecko Ulga na dziecko nie dla wszystkich. Obowiązuje limit dochodu podatkowego za 2020 r. oraz ograniczenie związane z dochodami dziecka za ubiegły rok. Warto o nich pamiętać podczas wypełniania rozliczenia PIT.

E-pit można rozliczyć korzystając nie tylko z usługi Ministerstwa Finansów, dostępne są również oprogramowania umożliwiające samodzielne wypełnienie PIT za 2019 r. Jednym z nich jest darmowy program e-pity.

Kiedy zwrot PIT w 2021?

Po rozliczeniu się z fiskusem zarówno w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej podatnicy mogą otrzymać zwrot nadpłaconego podatku lub informację o konieczności dopłacenia do rocznego PIT. Natomiast czas oczekiwania na zwrot podatku za 2019 r. uzależniony jest od daty złożenia formularza PIT oraz sposobu, w jaki został przekazany do właściwego urzędu skarbowego:

45 dni – rozliczenie PIT online,

– rozliczenie PIT online, 90 dni – deklaracja papierowa.

Koniecznym warunkiem podczas rozliczenia PIT 2020 jest zaakceptowanie przygotowanego formularza. Jeżeli podatnik nie potwierdzi w usłudze "Twój e-PIT" przygotowanego druku to zostanie on zatwierdzony automatycznie 30 kwietnia 2021 r. Od tej daty będzie biegł czas na zwrot nadpłaconego podatku. Urząd będzie mieć 45 dni, więc pieniądze mogą być przelane dopiero 15 czerwca.

E-pit 2021 – rozlicz się online

Po raz trzeci podatnicy mogą skorzystać z rządowego systemu rozliczeń podatku dochodowego "Twój e-PIT". Usługa pierwszy raz udostępniona została w 2019 r. Do systemu "Twój e-PIT" można zalogować się za pomocą platformy ePUAP (np. korzystając z bankowości elektronicznej) lub po wprowadzeniu danych umożliwiających autoryzację podatnika:

numer PESEL ,

, kwota przychodu wskazana w dowolnej deklaracji PIT złożonej w 2020 r. za 2019 r.,

wskazana w dowolnej deklaracji PIT złożonej w 2020 r. za 2019 r., jedna z kwot przychodu za 2020 r. wskazana w formularzu PIT-11 lub PIT-8C,

wskazana w formularzu PIT-11 lub PIT-8C, kwota nadpłaty lub zwrotu podatku za rok 2019 r.

"Jeżeli kwota nadpłaty/podatku do zapłaty wynosi „0” (zero) – zaloguj się przy użyciu profilu zaufanego" – przypomina Ministerstwo Finansów. Po wpisaniu wymienionych informacji podatnik może sprawdzić wszystkie PIT-y, które zostały na niego wystawione, dodać ewentualne odliczenia (np. ulgę na dziecko) oraz wybrać, instytucję której chce przekazać 1 proc. podatku. Jeżeli podatnik nie wskaże organizacji pożytku publicznego pieniądze trafią do budżetu państwa.

DF