Szybszy zwrot podatku z PIT. Część osób otrzyma go w 30 dni

Złożenie formularza PIT w wersji elektronicznej gwarantuje szybszy zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. Kiedy można spodziewać się pieniędzy na koncie bankowym? Fiskus ma od 30 do 90 dni na zwrot nadpłaty.

Sezon na rozliczenie PIT za 2021 r. w pełni. Sposobów na sprawdzenie poprawności formularza podatkowego, przygotowanie deklaracji PIT i przesłanie do odpowiedniego urzędu skarbowego jest sporo. Podatnicy mogą skorzystać z rządowej usługi "Twój e-PIT", komercyjnych darmowych programów lub wypełnić druk samodzielnie w wersji papierowej.

PIT 2021 - zwrot podatku

Jedną z bardziej interesujących kwestii jest termin zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego. Generalnie obowiązuje zasada: im szybciej podatnik złoży formularz PIT, tym wcześniej otrzyma zwrot nadpłaconego podatku. Nie każda osoba otrzyma pieniądze na swoje konto bankowe. Musi być spełniony podstawowy warunek. Jest nim wpłacenie na poczet składek do urzędu skarbowego większej sumy, niż wynika z ich zobowiązań podatkowych lub skorzystanie z ulg podatkowych.

Jeżeli z wypełnionego zeznania rocznego PIT wynika, że podatnikowi przysługuje zwrot za ubiegły rok kalendarzowy warto pamiętać, że sposób złożenia formularza podatkowego ma wpływ na maksymalny czas oczekiwania na wpływ pieniędzy na konto bankowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nadpłata podatku podlega zwrotowi w terminie:

do 45 dni – PIT złożony elektronicznie,

– PIT złożony elektronicznie, do 3 miesięcy – PIT w wersji papierowej.

W tym roku ostatni dzień kwietnia wypada w sobotę, w związku z tym podatnicy mają czas więcej czasu na złożenie formularzy. Zamiast do 30 kwietnia mogą to zrobić do poniedziałku - 2 maja 2022 r.

Zwrot podatku do 30 dni

Część podatników może otrzymać zwrot nadpłaconego podatku jeszcze wcześniej niż w ciągu 45 dni. Specjalna preferencja dotyczy osób posiadających Kartę Dużej Rodziny, która uprawnia do zwrotu podatku w ciągu 30 dni od dnia złożenia formularza PIT. Obowiązkiem podatnika jest poinformowanie organu podatkowego o fakcie posiadania Karty. W praktyce w tym celu należy to zaznaczyć w polu "informacje uzupełniające" na deklaracjach podatkowych.



