Komercyjny czy rządowy? Wybór programu do rozliczania PIT za 2021 r.

Jak rozliczyć PIT za 2021 r.? Podatnicy mogą wybrać program komercyjny, usługę "Twój e-PIT" lub tradycyjne papierowe zeznanie podatkowe. Sprawdzamy, o czym pamiętać przy rozliczeniu PIT, do kiedy jest czas na założenie druku oraz kto najszybciej otrzyma zwrot podatku.

Rozpoczął się sezon na rozliczenia PIT. Jedni podatnicy wybierają drogę "rozlicz PIT jak najszybciej i miej spokój", inni wolą poczekać dłużej. Oficjalnie od 15 lutego 2022 r. uruchomiony został rządowy program PIT. Usługa "Twój e-PIT" udostępnia cztery rodzaje zeznań podatkowych. Na rynku są też dostępne komercyjne programy do rozliczenia PIT.

Rozliczenie PIT 2021

We wtorek (15 lutego) wystartowała rządowa usługa umożliwiająca rozliczenie roczne podatków dochodowych "Twój e-PIT". Elektroniczne formularze dostępne są na platformie e-Urzędu Skarbowego. Podatnicy mają do wyboru trzy opcje logowania do systemu udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. Mogą wejść do systemu za pomocą:

profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej,

aplikacji mobilnej mObywatel,

lub za pomocą danych podatkowych (PESEL lub NIP i kwota przychodów).

W usłudze „Twój e-PIT” dostępne są następujące formularze podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37 oraz PIT-38. Podobnie jak w poprzednich latach, od momentu funkcjonowania rządowej usługi udostępnianej przez Ministerstwo Finansów, rozliczenie PIT-37 oraz PIT-38 zostaną zatwierdzone automatycznie 2 maja 2022 r., jeżeli do tego czasu podatnik nie zrobi tego samodzielnie .

Program PIT a ulgi

Korzystając z usługi „Twój e-PIT” warto zawsze sprawdzić, czy dane w drukach online udostępnianych przez rządowy program uwzględnione zostały wszystkie przysługujące ulgi podatkowe. Ich katalog jest szeroki. W rozliczeniu rocznym PIT można skorzystać z następujących ulg:

ulga na dziecko (tzw. prorodzinna),

ulga na internet,

ulga dla młodych,

ulga rehabilitacyjną,

ulga na nowe technologie,

ulga abolicyjna,

ulga na termomodernizację,

ulga na leki,

ulga „covidowa”,

ulga dla krwiodawców,

ulga na IKZE,

ulga na darowiznę,

ulga odsetkowa.

Dodatkowo, przed przesłaniem deklaracji podatkowej, dobrze jest zweryfikować kwoty przychodów, kosztów oraz pozostałe sumy zawarte w formularzu są poprawne.

Program PIT komercyjny

Rządowy program PIT do rozliczania podatku dochodowego udostępniany przez resort finansów jest jedną z opcji, z której można skorzystać przy spełnianiu corocznego obowiązku podatkowego. Innym rozwiązaniem są programy komercyjne, które również umożliwiają elektroniczne złożenie deklaracji PIT do właściwego urzędu skarbowego. Do takiego programu przeważnie można wgrać zeznanie podatkowe z rządowej platformy. Jest to możliwe dzięki komunikacji z serwerami Ministerstwa Finansów. Darmowy program do rozliczania PIT oferuje m.in. firma e-file.

Komercyjne programy do rozliczenia PIT będą szczególnie przydatne dla osób, które uzyskują przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz specjalnych działów produkcji rolnej, ponieważ w rządowej usłudze nie są uwzględniane dochody z tego tytułu.

Formularz PIT papierowy

Oprócz elektronicznych sposobów rozliczenia PIT za 2021 r., podatnicy mogą skorzystać także z „klasycznych” papierowych formularzy. Deklaracje PIT można przygotować w programie PIT lub ręcznie uzupełnić odpowiednią deklarację podatkową i wysłać wypełniony formularz na adres odpowiedniego urzędu skarbowego do 2 maja 2022 r.

PIT 2021 – kiedy zwrot podatku?

Podatnicy mają czas na złożenie rozliczeń podatkowych do końca kwietnia 2022 r. W tym roku 30 kwietnia jest w sobotę w związku z tym , zgodnie z przepisami PIT-y będzie można rozliczać do 2 maja 2022 r. (poniedziałek). To ostateczny termin na złożenie deklaracji PIT.

Przy rozliczaniu PIT warto się pośpieszyć, ponieważ im szybciej zostanie złożona deklaracja, tym szybciej podatnik otrzyma zwrot nadpłaconego podatku dochodowego - jeżeli tak wynika z formularzy. Czas oczekiwania na zwrot podatku uzależniony jest od daty złożenia formularza PIT oraz sposobu, w jaki został przekazany do właściwego urzędu skarbowego:

45 dni – rozliczenie PIT online,

90 dni – deklaracja papierowa.

Jeszcze szybciej zwrot podatku dochodowego za 2021 r. otrzymają ci, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny. Ustawodawca przewidział preferencje dla rodziców, którzy mają na utrzymaniu przynajmniej 3 dzieci. Osoby posiadające Kartę otrzymają zwrot w ciągu 30 dni pod warunkiem, że złożą druk PIT elektronicznie. W składanej do urzędu skarbowego deklaracji podatkowej PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28 należy zaznaczyć pole "karty dużej rodziny".

Niedopłata PIT

Z rocznego rozliczenia PIT może także wynikać, że zamiast podatku do zwrotu, jest konieczność dopłacenia określonej sumy. Podatnicy mają czas na uregulowanie niedopłaty podatku rozliczanego według deklaracji PIT-37 do 2 maja 2022 r. Po tej dacie urząd skarbowy naliczy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie (8 proc. w skali roku).

